The Home Depot anuncia resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2024; Aumenta el dividendo trimestral en un 2.2%; Proporciona Guía actualizada para el año fiscal 2025 PR Newswire ATLANTA, 25 de febrero de 2025 ATLANTA, 25 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2024. Cuarto Trimestre 2024 Las ventas del cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron de $39,700 millones, un aumento de $4,900 millones, 14.1% en comparación con el cuarto trimestre del año fiscal 2023. Para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, las ventas comparables aumentaron en 0.8%, y las ventas comparables en EE. UU. aumentaron en 1.3%. El cuarto trimestre del año fiscal 2024 consistió en 14 semanas, en comparación con 13 semanas el año anterior. La 14.ª semana añadió aproximadamente $2,500 millones en ventas para el trimestre y el año. La semana adicional no está incluida en los resultados de las ventas comparables para el trimestre ni para el año. Las ganancias netas para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron de $3,000 millones, o $3.02 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $2,800 millones, o $2.82 por acción diluida, obtenidas en el mismo período del año fiscal 2023. La 14.ª semana añadió aproximadamente $0.30 a las ganancias diluidas por acción para el trimestre y el año. Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron de $3.13 por acción diluida, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $2.86 en el mismo período del año fiscal 2023. La 14.ª semana añadió aproximadamente $0.30 a las ganancias diluidas ajustadas por acción para el trimestre y el año. Año fiscal 2024 Las ventas del año fiscal 2024 fueron de $159,500 millones, un aumento de $6,800 millones, o 4.5%, en comparación con el año fiscal 2023. Para el cuarto trimestre del año fiscal 2024, las ventas comparables disminuyeron en un 1.8%, y las ventas comparables en EE. UU. disminuyeron en un 1.8%. Las ganancias netas para el año fiscal 2024 fueron de $14,800 millones, o $14.91 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $15,100 millones, o $15.11 por acción diluida, obtenidas en el año fiscal 2023. Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el cuarto trimestre del año fiscal 2024 fueron de $15.24 por acción diluida, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $15.25 en el mismo período del año fiscal 2023. "Nuestros resultados para el cuarto trimestre superaron nuestras expectativas gracias a un mayor compromiso en el gasto en mejoras para el hogar, a pesar de la presión continua en proyectos de remodelación grandes", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "A lo largo del año, nos mantuvimos firmes en nuestras inversiones en todas nuestras iniciativas estratégicas para posicionarnos para un éxito continuo, a pesar de las condiciones macroeconómicas inciertas y un entorno de tasas de interés más altas que afectó la demanda de mejoras para el hogar. Me gustaría agradecer a nuestros asociados por todo lo que hacen para atender a nuestros clientes y a nuestras comunidades". Declaración del dividendo La compañía anunció hoy que su junta directiva aprobó un aumento del 2.2% en su dividendo trimestral a $2.30 por acción, lo que equivale a un dividendo anual de $9.20 por acción. El dividendo es pagadero el 27 de marzo de 2025 a aquellos accionistas que estén registrados al cierre del horario de oficina el 13 de marzo de 2025. Este es el 152o trimestre consecutivo que la compañía paga un dividendo en efectivo. Guía para el año fiscal 2025La Compañía ha proporcionado la siguiente guía para el año fiscal 2025, que contará con 52 semanas en comparación al año fiscal 2024, que contó con 53 semanas:· Aumento de ventas de aproximadamente 2.8% · Aumento de ventas comparables de un 1.0% aproximadamente para el período comparable de 52 semanas · Aproximadamente 13 tiendas nuevas · Margen bruto de aproximadamente 33.4% · Margen operativo de aproximadamente 13.0% · Margen operativo ajustado(1) de aproximadamente 13.4% · Tasa impositiva de aproximadamente 24.5% · Intereses netos pagados de aproximadamente $2,200 millones · Las ganancias diluidas por acción disminuirán aproximadamente 3% frente a los $14.91 del año fiscal 2024 · Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción disminuirán aproximadamente 2% frente a los $15.24 del año fiscal 2024 · Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas (1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utiliza más arriba y a lo largo de este comunicado de prensa, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras no GAAP y conciliaciones a las medidas financieras GAAP más directamente comparables. The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations. Al final del cuarto trimestre, la Compañía operaba un total de 2,347 tiendas minoristas y más de 780 sucursales en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor. Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuroCiertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" según estas se definen en la Ley de 1995 sobre la Reforma del Litigio de Valores Privados. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros factores, con la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; las ventas comparables; los efectos de la competencia; nuestra marca y reputación; la implementación de iniciativas interconectadas en ventas minoristas, tiendas, cadenas de suministros, innovación tecnológica y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras del hogar, el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y al comercio; el impacto de los aranceles, temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos al comercio, la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios, el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía, eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales, conflictos geopolíticos, conflictos militares o actos de guerra, nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones, el desempeño de las ganancias netas, las ganancias por acción, los dividendos futuros, la asignación y los gastos de capital, la liquidez, el rendimiento del capital invertido, el apalancamiento de gastos, los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros, el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones y litigios, incluido el cumplimiento con los acuerdos de transacción relacionados, los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables, el efecto de adoptar ciertas normas contables, el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias, las aperturas y clausuras de tiendas, la guía para el año fiscal 2025 y más allá del mismo, la perspectiva financiera y el impacto de compañías adquiridas, incluida SRS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones. Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad, así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen pero no se limitan a los descritos en la Parte I, Punto 1A., "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 28 de enero de 2024 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas. Medidas financieras no-GAAPEstas afirmaciones también se complementan con determinadas medidas financieras no-GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no-GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este parte de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras no GAAP y conciliaciones a las medidas GAAP más directamente comparables. THE HOME DEPOT, INCESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS(SIN AUDITAR)

Tres meses terminados(1) Año fiscal terminado(2) en millones, excepto en los datos por acción 2 de febrero,2025 28 de enero,2024 % Cambio 2 de febrero,2025 28 de enero,2024 % Cambio Ventas netas $ 39,704 $ 34,786 14.1 % $ 159,514 $ 152,669 4.5 % Costo de las ventas 26,670 23,278 14.6 106,206 101,709 4.4 Utilidad bruta 13,034 11,508 13.3 53,308 50,960 4.6 Gastos Operacionales: Ventas, generales y administrativas 7,725 6,679 15.7 28,748 26,598 8.1 Depreciación y amortización 814 686 18.7 3,034 2,673 13,5 Total de gastos operacionales 8,539 7,365 15.9 31,782 29,271 8.6 Ingreso operacional 4,495 4,143 8.5 21,526 21,689 (0.8) Interés y otros (ingresos) gastos: Ingresos por intereses y otros, neto (30) (55) (45.5) (201) (178) 12.9 Gastos por Interés 638 513 24.4 2,321 1,943 19.5 Interés y otros, neto 608 458 32.8 2,120 1,765 20.1 Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 3,887 3,685 5.5 19,406 19,924 (2.6) Provisión para impuestos a los ingresos 890 884 0.7 4,600 4,781 (3.8) Ganancias netas $ 2,997 $ 2,801 7,0 % $ 14,806 $ 15,143 (2.2) % Promedio básico ponderado de acciones ordinarias 991 991 — % 990 999 (0.9) % Ganancias básicas por acción $ 3.02 $ 2.83 6,7 $ 14.96 $ 15.16 (1.3) Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias 994 994 — % 993 1,002 (0.9) % Ganancias diluidas por acción $ 3.02 $ 2.82 7.1 $ 14.91 $ 15.11 (1.3)

Tres meses terminados(1) Año fiscal terminado(2) Datos de ventas seleccionados(3) 2 de febrero,2025 28 de enero,2024 % Cambio 2 de febrero,2025 28 de enero,2024 % Cambio Transacciones de clientes (en millones) 400.4 372.0 7.6 % 1,637.2 1,621.8 0.9 % Promedio de transacción de ventas $ 89.11 $ 88.87 0,3 $ 89.31 $ 90.07 (0.8) Ventas por pie cuadrado $ 556.90 $ 550.50 1.2 $ 599.92 $ 604.55 (0.8) —————(1) Los tres meses terminados el 2 de febrero de 2025 incluye 14 semanas. Los tres meses terminados el 28 de febrero de 2024 incluye 13 semanas.(2) El año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025 incluye 53 semanas. Año fiscal finalizado el 28 de enero de 2024 incluye 52 semanas.(3)Los datos de ventas seleccionadas no incluye resultados de HD Supply o SRS. THE HOME DEPOT, INCHOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS(SIN AUDITAR) en millones 2 de febrero,2025 28 de enero,202 Activos Activos circulantes: Efectivo y equivalentes en efectivo $ 1,659 $ 3,760 Cuentas por cobrar, neto 4,903 3,328 Inventarios de mercancía 23,451 20,976 Otros activos circulantes 1,670 1,711 Total de activos circulantes 31,683 29,775 Propiedad y equipo neto 26,702 26,154 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 8,592 7,884 Plusvalía 19,475 8,455 Activos intangibles, neto 8,983 3,606 Otros activos 684 656 Total de activos $ 96,119 $ 76,53 Pasivo y patrimonio de los accionistas Pasivos circulantes: Deuda a corto plazo $ 316 $ — Cuentas por pagar 11,938 10,037 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,315 2,096 Plazos actuales de deuda a largo plazo 4,582 1,368 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,274 1,050 Otros pasivos circulantes 8,236 7,464 Total de pasivos circulantes 28,661 22,015 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 48,485 42,743 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 7,633 7,082 Otros pasivos a largo plazo 4,700 3,646 Total de pasivos 89,479 75,486 Total Patrimonio de los accionistas 6,640 1,044 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 96,119 $ 76,53

THE HOME DEPOT, INCESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO(SIN AUDITAR)

Año fiscal terminado el (1) en millones 2 de febrero,2025 28 de enero,2024 Flujos de efectivo de actividades operacionales: Ganancias netas $ 14,806 $ 15,143 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales: Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles 3,336 3,061 Amortización de activos intangibles 425 186 Gastos de compensación basados en acciones 442 380 Cambios en capital circulante 679 2,333 Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 15 (245) Otras actividades operacionales 107 314 Efectivo neto provisto por actividades operacionales 19,810 21,172 Flujos de efectivo de actividades de inversión: Gastos de capital (3,485) (3,226) Pagos por adquisición de empresas, netos (17,644) (1,514) Otras actividades de inversión 98 11 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (21,031) (4,729) Flujos de efectivo de actividades financieras: Ganancias de deuda a corto plazo, neto 316 — Ganancias de deuda a largo plazo, neto de descuentos 10,010 1,995 Reembolso de deuda a largo plazo (1,536) (1,271) Recompras de acciones ordinarias (649) (7,951) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 395 323 Dividendos en efectivo (8,929) (8,383) Otras actividades financieras (301) (156) Efectivo neto usado en actividades financieras (694) (15,443) Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (1,915) 1,000 Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo (186) 3 Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 3,760 2,757 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,659 $ 3,760 —————(1) El año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025 incluye 53 semanas. Año fiscal finalizado el 28 de enero de 2024 incluye 52 semanas. MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado (calculado como ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas) y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no se requieren ni se presentan de acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible. Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no GAAP no deben sustituir a sus medidas financieras GAAP comparables. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas. CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO

Tres meses terminados(1) Año fiscal terminado(2) USD en millones 2 de febrero de 2025 28 de enero de 2024 % Cambio 2 de febrero de 2025 28 de enero de 2024 % Cambio Ingresos Operativos (GAAP) $ 4,495 $ 4,143 8.5 % $ 21,526 $ 21,689 (0.8) % Margen operativo(3) 11.3 % 11.9 % 13.5 % 14.2 % Amortización de activos intangibles adquiridos (4) 145 50 425 186 Ingresos operativos ajustados (no-GAAP) $ 4,640 $ 4,193 10.7 % $ 21,951 $ 21,875 0,3 % Margen operativo ajustado (no-GAAP) (5) 11.7 % 12.1 % 13.8 % 14.3 % —————(1) Los tres meses terminados el 2 de febrero de 2025 y 28 de enero de 2024 incluye 14 y 13 semanas, respectivamente.(2)Elaño fiscal cerrado el 2 de enero de 2025 y el 28 de enero de 2024 incluyen 53 y 52 semanas, respectivamente.(3) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido por el total de ventas netas.(4) Los montos incluyen la amortización de activos intangibles adquiridos de $93 millones y $218 millones durante los tres meses y el ano fiscal que finalizaron el 2 de octubre de 2025, respectivamente, relacionados con SRS, que fue adquirido el 18 de junio de 2024(5) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas. Nuestra guía de ajuste de margen operacional del periodo fiscal 2025 excluye un impacto previsto de 40 puntos base por la amortización de activos intangibles adquiridos. CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN

Tres meses terminados(1) Año fiscal terminado(2) montos por acción 2 de febrero de 2025 28 de enero de 2024 % Cambio 2 de febrero de 2025 28 de enero de 2024 % Cambio Ganancias diluidas por acción (GAAP) $ 3.02 $ 2.82 7.1 % $ 14.91 $ 15.11 (1.3) % Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos 0.14 0,05 0.43 0,19 Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (3) (0,03) (0,01) (0.10) (0,05) Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP) $ 3.13 $ 2.86 9.4 % $ 15.24 $ 15.25 (0.1) % —————(1) Los tres meses terminados el 2 de febrero de 2025 y 28 de enero de 2024 incluye 14 y 13 semanas, respectivamente. La 14ª semana en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 aumentó las ganancias ajustadas diluidas por acción en aproximadamente $0.30.(2) El año fiscal cerrado el 2 de enero de 2025 y el 28 de enero de 2024 incluyen 53 y 52 semanas, respectivamente. La 53er semana del año fiscal 2024 aumentó las ganancias ajustadas diluidas por acción en aproximadamente $0.30.(3) Se calcula como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa impositiva efectiva de la Compañía para el período. Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por acción para el periodo fiscal 2025 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.40 por la amortización de activos intangibles adquiridos.