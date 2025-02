Restaurantes en EE.UU. advierten de posible impacto de US$12.000 millones por aranceles de Trump

(Bloomberg) -- El grupo comercial estadounidense que representa a los restaurantes instó al presidente Donald Trump a eximir a los alimentos y bebidas de los aranceles, estimando que dichos gravámenes podrían costarle a la industria más de US$12.000 millones, además de un aumento de precios para los consumidores.

En una carta al presidente, la Asociación Nacional de Restaurantes dijo que las empresas no tendrían otra opción que elevar los precios si los aranceles entraran en vigor, citando los ya ajustados márgenes de ganancia de la industria, de entre el 3% y el 5% en promedio. Trump prometió durante su campaña controlar la inflación.

“Les instamos a que eximan los productos alimenticios y bebidas para minimizar el impacto en los propietarios de restaurantes y los consumidores”, dijo la asociación en la carta a la que tuvo acceso Bloomberg News. “Esto ayudará a mantener estables los precios de los menús”.

El grupo estimó el impacto potencial asumiendo aranceles del 25% sobre productos alimenticios y bebidas procedentes de México y Canadá.

En su carta, enviada a principios de este mes, la asociación elogió algunos de los planes de Trump, incluida una propuesta para eliminar los impuestos sobre las propinas y su promesa de revisar los acuerdos comerciales. Pero el grupo también argumentó que los productos alimenticios y bebidas no contribuyen significativamente a los déficits comerciales que Trump prometió abordar.

“Para muchos productos alimenticios, el clima y las condiciones de crecimiento apropiados no existen todo el año en EE.UU. para producir las cantidades necesarias para nuestros negocios”, dijo el grupo en la carta, firmada por la directora ejecutiva, Michelle Korsmo.

Los costos de los alimentos representan alrededor de 33 centavos de cada dólar de ventas, por lo que los aranceles podrían resultar en una disminución de ganancia de alrededor del 30% para el operador promedio de un pequeño restaurante, dijo la asociación. Los miembros del grupo dicen que el aumento de los costos de los alimentos es uno de los principales desafíos para el crecimiento.

Los restaurantes están luchado por atraer comensales luego de que años de aumentos de precios en toda la economía han obligado a muchos consumidores a reducir sus gastos y priorizar el gasto en otras áreas. Las grandes cadenas han lanzado menús económicos con distintos grados de éxito. Algunas, como McDonald’s Corp., han prevenido sobre la presión constante sobre los comensales de bajos ingresos.

“En este momento, los restaurantes realmente no tienen mucho margen de maniobra”, dijo Joe Pawlak de la consultora de servicios de alimentación Technomic.

