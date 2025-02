'Regularización Ya' denuncia que no hay "voluntad" en el Congreso para consensuar texto único para regularizar migrantes

El movimiento 'Regularización Ya' ha denunciado este martes que los partidos políticos no tienen la "voluntad" de consensuar en el Congreso un texto único para sacar adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de manera extraordinaria a medio millón de personas extranjeras.

"Desde el Movimiento Estatal 'Regularización Ya' vemos la necesidad de activar un debate público en el pleno del Congreso sobre la urgencia de aprobar la ILP Regularización. Esta lleva meses dormida a puertas cerradas, en un período de Ponencia interminable porque los partidos políticos no tienen la voluntad para consensuar un texto único que pueda tener como resultado la regularización de miles de personas", ha asegurado con motivo del debate que aborda este martes la Cámara Baja sobre la proposición no de ley de Podemos que busca acelerar esta iniciativa.

En este sentido, el movimiento ha explicado que su labor de incidencia política ha impulsado a la formación morada a presentar la iniciativa. "Ello nos permitirá conocer la postura de cada partido político y del Gobierno con respecto a una migración con derechos", ha celebrado 'Regularización Ya'.

Asimismo, ha urgido a la clase política y al Gobierno "progresista" a responsabilizarse de las personas que no cuentan con documentos, las solicitantes de asilo y las que no tienen la posibilidad de acceder al padrón por no poder probar una residencia habitual. "Quienes corren el riesgo de quedar fuera del paraguas social, como ya está sucediendo en Valencia con la regularización restrictiva que fue aprobada por el Gobierno ante la tragedia de la dana", ha precisado.

Según se desprende de la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Podemos insta al Gobierno a aprobar "de forma inmediata", en un plazo máximo de dos meses, la regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular que se encuentren en territorio español antes de noviembre de 2021.

"Es una obligación ética, política y democrática, que nos daría una gran dignidad como país ante el mundo entero, la regularización de todas estas personas actualmente en situación irregular, así como la apertura de vías legales y seguras para que las que así lo quieran puedan migrar desde su países sin arriesgar su vida en ello", señala en la exposición de motivos.

Así, Podemos pretende que la Cámara Baja se pronuncie con una votación ante el bloqueo que sufre la ILP para regularizar a medio millón de personas extranjeras. Esta fue firmada en su origen por más de 700.000 personas y propone la regularización de las personas en situación administrativa irregular que viven en España, desde antes de noviembre de 2021.