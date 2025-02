Punter: "En Barcelona todo es genial; me gustaría quedarme aquí unos años más"

Barcelona, 25 feb (EFE).- El escolta estadounidense Kevin Punter ha asegurado estar encantado en Barcelona y con el Barça y que por eso le gustaría renovar con el club azulgrana, con el que firmó por una temporada el pasado verano procedente del Partizan de Belgrado.

"Todo está genial y me gustaría quedarme aquí unos años más. Lo he pensado y me he hecho ciertas preguntas. Así que sí, seguro, al 100%", ha afirmado Punter en una entrevista a los medios del club catalán.

Natural del Bronx, el escolta azulgrana ha comparado Barcelona con Nueva York, porque como en la ciudad estadounidense "siempre hay gente en todas partes". Sin embargo, hay algo de la Ciudad Condal que para él no admite comparación: "Me encanta Barcelona y su clima. Es inmaculado. En Nueva York siempre hace frío".

A sus 31 años, Punter cumple su novena temporada en Europa y ya ha aparcado su sueño de jugar algún día en la NBA, algo que antes le obsesionaba.

"Hasta la séptima temporada en Europa, en verano siempre estaba pensando constantemente en cómo ir a la NBA. No había hecho las paces con el tema. Pero cuando entiendes cómo funciona el negocio y el mundo del baloncesto, te das cuenta de que para llegar a la NBA no todo es baloncesto. Ahora, en mi novena temporada, entender esto me da paz mental", ha explicado.

Y es que, si repasa su carrera en Europa, cree que esta no ha hecho más que mejorar. "Empecé en Lavrio, en Grecia, y ahora juego en el Barça. Es una demostración de que todo el trabajo que he hecho, todo el esfuerzo verano tras verano, temporada tras temporada, no ha pasado desapercibido", ha apuntado orgulloso.

"Siempre estoy intentando mejorar. No soy un jugador complaciente", ha destacado Punter, quien se confiesa en plena madurez como jugador profesional.

"Estoy en un momento de mi carrera en la que estoy más tranquilo. Me puedo centrar en mis objetivos y en estar mejor todos los días. Dejo pasar ciertas cosas que antes no dejaba pasar", ha sentenciado. EFE