Paula Badosa: "Soy mejor tenista que cuando fui la número dos del mundo

Mérida (México), 25 feb (EFE).- La española Paula Badosa, undécima de la clasificación de la WTA, aseguró este martes que a día de hoy es mejor jugadora que en abril del 2022, cuando se colocó en el segundo lugar de la clasificación mundial.

"Soy mejor tenista que cuando fui la número dos del mundo. Estoy en niveles más altos. Obviamente, antes fui dos de ránking, pero ahora mismo me considero superior en todos los aspectos", aseguró Badosa en entrevista a EFE.

La española está en México, donde jugará el Abierto de Mérida, torneo categoría 500 de la WTA, en el que es la segunda favorita, una semana antes de tomar parte en el Máster 1.000 de Indian Wells, que ganó en el 2021.

Consecuencia de una lesión de espalda, Paula fue borrada en el 2023 de la lista de las 100 mejores tenistas del mundo, pero el año pasado regresó en gran forma y en enero alcanzó la semifinal del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, lo cual le devolvió la confianza.

"Fue duro lo que viví, una fractura de estrés que me impedía hacer vida normal. Me dolía cuando dormía; fue algo difícil de manejar, pero creí en mí, en que iba a volver cuando me curara. Ahora estoy sana y con muchas ganas de jugar", explicó.

Es la hispana una jugadora que no se esconde para mostrar sus emociones; llora con facilidad y tiene picos de alegría en las victorias. Al referirse a su temperamento, cree que no la ayuda, y sin embargo no puede cambiar su manera de ser.

"Siempre lo he dicho; ser tan emocional es difícil en un deporte tan duro, pero soy así. Estoy aprendiendo a lidiar con eso lo máximo posible y sentirme fuerte. Ojalá fuera más fría, claro que sí", aceptó.

En Mérida Badosa debutará en la fase de octavos de finales contra la ganadora entre la colombiana Camila Osorio, 53 del ránking, y la rumana Jacqueline Cristian, 85.

"Será partido difícil, pero estoy en buena forma. Ser tenista de alto nivel es duro. Ser alguien en la vida; destacar mucho en algo en el mundo siempre implica sacrificio, lágrimas y alegrías".

Paula ha vencido dos veces a la rusa Aryna Sabalenka, número uno de la WTA; una a la polaca Iga Swiatek, segunda del ránking, y cuatro a la estadounidense Coco Gauff, tercera. Esos números demuestran que tiene el nivel para ganar algún Grand Slam, lo cual no ha conseguido.

"Es para lo que me levanto todos los días, quiero pensar que hasta que no gane un torneo grande voy a luchar para conseguirlo. Debo estar bien mental, emocional y físicamente. Hay muchos factores que influyen, pero sé que puedo", aseguró.

Paula es una especie de obrera del tenis, obsesionada con superarse a sí misma. Con la mirada en los Master 1.000 de Indian Wells y Miami, ambos en marzo, trabaja en perfeccionar su golpe de derecha, la, la movilidad, y el revés.

¿Sería exacto decir que su principal rival en el tour es Paula Badosa?

"Sí, totalmente. Tengo una batalla conmigo misma. El tenis es muy mental y siempre me reto a mí ti misma. A veces me hablo, con mensajes positivos, claro", afirmó. EFE

