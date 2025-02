México alberga primera cumbre latinoamericana de defensoras digitales ante riesgos de IA

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales comenzó este lunes en Ciudad de México, con miras a establecer un modelo regional para castigar la violencia sexual digital, en medio de los nuevos riesgos por la modificación de imágenes con inteligencia artificial (IA).

Del 24 al 27 de febrero, activistas, sobrevivientes de violencia sexual digital y funcionarias públicas de México, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras, Panamá y El Salvador, se reunen en la capital mexicana para impulsar avances en la región.

Olimpia Coral Melo, fundadora del Movimiento Ley Olimpia y Defensoras Digitales, señaló que el logo de la cumbre es la silueta del mapa de América Latina al revés, como un símbolo de que “hoy las reglas cambian” y las decisiones las toman “las mujeres en los sures globales”.

"Desde aquí, hacemos una afrenta directa y hacemos una cruzada en nombre del amor y desde la digna rabia para explicarle al mundo que las latinoamericanas existimos y resistimos, que las latinoamericanas no somos un video sexual, no somos un objeto de comercio para la cultura porno. Somos mujeres, somos sujetas de derechos, y hoy, la agenda mundial digital la vamos a construir nosotras", aseveró la activista.

Coral Melo advirtió que el "algoritmo patriarcal" actualmente "auspicia más de 2 millones de mercados de explotación sexual, donde violan digitalmente los cuerpos de niñas y mujeres".

"Un algoritmo secuestrado por las plataformas y las empresas digitales que hoy repudiamos, porque no es posible que haya sido una mujer la primera, Ada Lovelace, quien escribió el primer algoritmo en el mundo y que sea Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos y todos los señores de internet, quien se apropie de nuestra vida digital", expuso.

La impulsora de la ley que lleva su nombre para castigar la violencia sexual digital en México recordó que desde 2013 se han establecido 35 leyes Olimpia en todo México y algunos países de América Latina, como Panamá y Argentina, donde ya fue aprobada, y en Honduras, Bolivia y Ecuador, donde está en construcción.

"No estamos dispuestas a que el mundo digital se escriba sin nosotras (...) Nosotras sí soñamos por cambiar el código (...) No son páginas porno. Son mercados explotación sexual digital, en donde el 99 % de esos contenidos son de personas, y en especial, son de mujeres que no dieron su consentimiento para estar allá", agregó Coral.

Frente a la amenaza de la masificación de la IA en el contexto internacional, esta primera cumbre busca tejer y fortalecer alianzas para hacer frente a los riesgos de la manipulación de imágenes para generar desnudos, conocidos como 'deepfakes' o ultrafalsos, de los que cada vez más jóvenes son víctimas.

La secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández, reconoció la lucha de Coral Melo como un "orgullo mexicano", pionera en la discusión de la violencia digital.

No obstante, también advirtió de la necesidad de "exigirle a las plataformas, a las distintas herramientas y espacios digitales a que también se hagan responsables en este combate".

"Cuentan con todo el Gobierno de México para esta y otras luchas", afirmó Hernández.

Por su parte, María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, destacó la importancia de "estar juntas, hoy más que nunca", frente a un mundo digital está replicando las violencias machistas.

“A las lideresas latinoamericanas nadie las para. Nadie nos va a parar, ningún presidente, ningún político, ningún movimiento que diga no, nos va a parar", aseguró.

Además, señaló que 40 % de las mujeres en la región no tienen acceso a internet, lo que también significa una forma de violencia.

Durante la cumbre, también se abordarán las violencias y subrepresentación en el espacio digital de las mujeres con discapacidad audiovisual y de las mujeres indígenas, quienes son hasta tres veces más propensas a ser víctimas de discursos de odio en línea. EFE

(foto) (video)