Los hijos del cirujano pederasta Le Scouarnec describen una vida de silencios y abusos

Edgar Sapiña Manchado

Vannes (Francia), 25 feb (EFE).- Dos de los tres hijos del excirujano Joël Le Scouarnec, de 74 años, declararon este martes por primera vez en el mayor juicio de pederastia de la historia de Francia y narraron una vida familiar marcada por los silencios y los abusos sexuales de otros parientes.

Thomas Le Scouarnec (nombre ficticio), el segundo hijo, contó que su infancia fue "feliz", a pesar de tener un "padre ausente".

En su declaración, contundente a la vez que espontánea, explicó que fue víctima de abusos sexuales por parte de su abuelo, el padre de Joël Le Scouarnec, una decena de veces entre los cinco y diez años.

Fueron hechos que no quiso denunciar, como le planteó su madre, víctima también de abusos sexuales por parte de un familiar. "Aún me pregunto por qué no denuncié", afirmó ante el Tribunal de lo Criminal de Morbihan, en la ciudad bretona de Vannes.

Es allí donde se juzgan desde ayer las agresiones sexuales y violaciones que cometió Joël Le Scouarnec contra 299 de sus pacientes, casi todos menores en el momento de los hechos, entre 1989 y 2014.

Son acusaciones que reconoce en su gran mayoría, aseguró su abogado, Maxime Tessier, y por las que se enfrenta a la pena máxima en Francia por esos delitos, de 20 años de prisión.

Thomas Le Scouarnec explicó que su padre era "como el doctor Jekyll y el señor Hyde". "Hay una personalidad de mi padre que no conocía", contó.

"Lo peor -añadió- es que no lo puedo odiar porque no tengo nada a reprocharle como padre, a la vez que no puedo perdonar lo que hizo, que es lo mismo que yo y mi madre sufrimos".

En respuestas a la presidenta del tribunal, Aude Buresi, Thomas Le Scouarnec contó que su padre acumulaba muchos discos duros en casa, pero que siempre pensó que se trataba de su pasión por grabar óperas que luego escuchaba.

En 2017, cuando finalmente fue descubierto tras una vida de impunidad, debido a la denuncia de una vecina suya de 6 años que sufrió una penetración digital por su parte, la policía encontró en sus casa ordenadores y discos duros con 300.000 documentos de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

También se descubrieron sus diarios íntimos, con las violaciones a centenares de menores, sus pacientes, mientras aún estaban bajo los efectos de la anestesia, tras haberse sometido a una operación.

Todo ello ha sido la prueba clave para encontrar a 299 víctimas de este pederasta, ya condenado a 15 años de cárcel en 2020 por violación y agresión sexual contra cuatro menores, dos de ellas sus sobrinas, así como en 2005, por tener imágenes de material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

"Desperdició su vida, lo tenía todo para ser feliz y la perversión explotó como una bomba atómica en la familia. Al final el mal era muy grande", concluyó el segundo hijo de la familia.

Tras su declaración, Joël Le Scouarnec pidió la palabra: "Sé el mal que pude hacer a mis víctimas, pero es a ti a quien quiero hablar. Sufriste la dualidad entre el hombre que conociste y la parte sombría que nadie conocía. Estoy profundamente desolado, te quiero. Lo que he hecho es imperdonable y te pido perdón".

El hijo menor, de 38 años, también declaró este martes, aunque de forma más parca que su hermano. Quentin Le Scouarnec (nombre ficticio), aseguró que nunca fue consciente de nada hasta 2017.

Sus padres y sus hermanos le ocultaron los hechos de 2004, cuando la Policía se personó en el hogar familiar para requisar el material informático de Joël Le Scouarnec con material de abuso sexual de menores.

Vestido completamente de negro y con gafas, este electricista aseguró no tener "consciencia de nada" hasta ese momento y dijo tener un buen recuerdo de su infancia, con una madre entregada "al 100%".

Tras saberse todo, aseguró ante el tribunal que "el silencio no protege, pero no es fácil hablar". "Incluso después de saber toda esta historia es un propio tabú para mí mismo", explicó.

Está previsto que mañana declare su exmujer, M. Le Scouarnec, a quien varias víctimas acusan de complicidad, pues desde 1996 Le Scouarnec recogió en sus diarios íntimos que ella era conocedora de sus desviaciones. Igualmente, recibió alertas de familiares sobre comportamientos anormales de su entonces marido. EFE

(foto) (video)