La polémica canción chilena acusada de “sacrilegio” triunfa en el Festival de Viña del Mar

Viña del Mar (Chile), 24 feb (EFE).- ‘Infernodaga’, la canción del artista Dani Ride que representa a Chile en la competición internacional del Festival de Viña del Mar y que ha sido acusada de “sacrilegio”, triunfó la madrugada de este martes en la Quinta Vergara, donde se llevó el segundo mejor puntaje.

Ataviado con un elegante y atípico traje, Dani Ride ofreció para los 15.000 espectadores que llenan el estadio un enérgico espectáculo acompañado por un gran cuerpo de baile, actuación calificada con un 5.6 sobre 7, puntuación que el concursante chileno comparte con la española Nia.

Desde su clasificación en el concurso, ‘Infernodaga’ se ha visto envuelta por polémica al ser señalada por miembros de la Iglesia como el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, y por representantes políticos como el ultraderechista José Antonio Kast de "sacrilegio", "blasfemia" y "perversión cultural" debido a su letra y el video que la acompaña.

Inspirada en el momento en el que decidió revelar su orientación sexual a su familia, cristiana y conservadora, el autor concibió la canción como una "carta" para su madre en la que comparte su experiencia con el rechazo de la homosexualidad a la vez que reivindica, con evidentes referencias a la religión, la diversidad y la libertad.

Ride ha evitado pronunciarse al respecto de la polémica y la dirección del festival, formada por la nueva alianza entre la compañía escénica Bizarro y el holding comunicativo Megamedia, dijo "respetar" la determinación tomada por la comisión independiente encargada de la selección de canciones de las competiciones.

Esta no es la primera polémica que enfrenta la competencia internacional del festival. En 1988, en la antesala del plebiscito que determinaría la continuidad de Augusto Pinochet en el poder, el tema peruano 'No vas a hacerme el amor' fue eliminado porque su letra contenía 37 veces la palabra 'no', la opción opositora a la dictadura en la boleta electoral.

El debate por la libertad de expresión también tiñó la última edición del festival, en la que uno de los artistas más destacados de la programación, el mexicano Peso Pluma, fue señalado por hacer apología a la violencia y la narcocultura. El cantante acabó cancelando su gira por Latinoamérica, incluidos sus conciertos en Viña, por "razones personales".

Con el objetivo de llevarse la prestigiosa Gaviota de Plata, el galardón del certamen, Ride compite contra los artistas Santi Borda, Gerónimo Sims, Nia, Cecille y Kakalo, representantes de Argentina, Bolivia, España, Italia y México, respectivamente.

Además de al exigente público, los concursantes deberán convencer al jurado, compuesto por los periodistas Rodrigo Sepúlveda y Catalina Edwards, los actores Nicolás Oyarzún y Jorge López, la cantante Emilia Dides, el exintegrante de la banda Los Prisioneros, Claudio Narea, el director de orquesta Paolo Bortolameolli, los integrantes de la banda Bacilos, que actuaron durante la primera noche del festival, y el artista urbano Kidd Voodoo, que cierra el cartel de Viña de este año.

‘Infernodaga’ volverá a sonar en la Quinta Vergara el próximo miércoles, durante la segunda fase de la competición, tras la cual se conocerán los finalistas del concurso.

Dani Ride, originario de la región norteña de Antofagasta, entró al mundo de la música de muy pequeño, acompañando a su madre en los cantos eclesiásticos, se dio a conocer de adolescente a través de su canal de YouTube, versionando temas que consiguieron miles de reproducciones, y pasó por programas televisivos como Yingo o Factor X. Su álbum ‘Drama Pop’ (2021), que incluye ‘Infernodaga’, le convirtió definitivamente en una de las nuevas voces destacas del pop chileno. EFE

(foto)