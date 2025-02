Javier Sierra firma 'El plan maestro': "La aparición de teorías conspiranoicas es por falta de ética de los gobernantes"

El escritor y periodista Javier Sierra, que publica la secuela de 'El maestro del Prado' (Planeta), 'El plan maestro' (Planeta), ha asegurado que el "culpable" de la aparición en la actualidad de "tantas" teorías de la conspiración, es la "falta de valores y de ética" de los gobernantes.

"La responsabilidad no está en las gentes que inventan las teorías de la conspiración, sino en aquellos que nos dirigen y que deliberadamente nos mienten. Desde la Guerra del Golfo quedó muy claro que desde las élites nos mienten, nos han mentido y nos engañan. A partir de ahí, todo cabe, por desgracia", ha añadido el autor en una entrevista con Europa Press.

En ese sentido, Sierra ha explicado que en 'El plan maestro', él mismo hace una reflexión sobre esa "ética contemporánea", aunque no cree que su novela --a pesar de manifestar la posibilidad de que pintores de renombre escondieran en sus obras de arte mensajes ocultos dirigidos a la humanidad-- alimente teorías de la conspiración.

"Se entiende perfectamente que es ficción, pero la ficción siempre ha sido una herramienta que nos ha ayudado a pensar en libertad. Evidentemente, se refleja desde el punto de vista de la metáfora con inquietudes que son contemporáneas", ha continuado.

En esta nueva novela, el autor regresa, 12 años después, al universo que recreó en 'El maestro del Prado', relato que giraba en torno al encuentro que en 1990 mantuvo en el museo madrileño con un tal Luis Fovel, como así se hacía llamar, quien le confesó que existía una comunidad secreta que, desde hacía siglos, se había dedicado a proteger una selección de obras que servía de puerta entre distintos mundos.

"LA IA NO ME ASUSTA PARTICULARMENTE"

A pesar de que el escritor aragonés, ganador del Premio Planeta en 2017, ha reconocido que el auge de la inteligencia artificial (IA) no le asusta "particularmente" porque el "talento del ser humano, siempre va por delante de sus propias invenciones", sí ha apuntado que se trata de una "enorme revolución en el mundo de la creatividad y del arte".

"Es algo parecido a lo que ya ocurrió a finales del siglo XIX con la invención de la fotografía. Cuando la fotografía irrumpe en escena, parece que el arte pictórico va a desaparecer porque ya no tiene sentido (...) El arte se volcó hacia las vanguardias, se aferró a su valor. Así va a volver a suceder con la irrupción de la IA. El ser humano, el talento del ser humano, siempre va por delante de sus propias invenciones, siempre (...) A mí no me asusta particularmente", ha concretado.

Precisamente, Sierra ve la IA como una "herramienta funcional" y se ha mostrado "optimista" ante su avance porque no se imagina que sea capaz de "imaginar" o crear 'ex novo'.

"Va a ayudar para explicar cosas muy concretas y muy establecidas, pero tengo mis dudas sobre si la IA va a ser capaz de imaginar o de crear 'ex novo'. Es decir, a partir de la nada crear todo un universo. Tengo mis dudas. La IA al final es un leviatán que necesita alimentarse de lo ya creado y el ser humano tiene la característica de crear a partir de lo no creado. Nos mejorará en algunos aspectos, pero no nos sustituirá", ha comentado.

Con la novela 'El maestro del Prado' (Planeta, 2013), el autor hacía un llamamiento a sus lectores para encontrar al doctor Fovel, del que nunca volvió a saber y desde entonces, Serra afirma haberse obsesionado con hallar de nuevo a ese personaje y, en su camino, "ha descubierto que existe un "plan maestro" que otorga al arte un sentido esencial" asegura.

En su relato, lleva al lector al origen del arte a través de los códigos ocultos y los "misterios secretos del arte" y la presencia, entre otros lienzos clave de la Historia, como 'El jardín de las delicias', de El Bosco, una pintura que lleva cinco siglos "ejerciendo una enorme fascinación en quien la contempla", a su juicio.

Ante las comparaciones que le relacionan con el escritor estadounidense Dan Brown --'Ángeles y demonios', 'Origen' o 'El código Da Vinci'-- Sierra responde risueño asegurando que tienen una "vida creativa paralela".

"Dan Brown y yo tenemos una vida creativa paralela. Cuando él publicó 'El código Da Vinci', que fue la novela que lo convirtió en un éxito mundial, yo estaba publicando 'La cena secreta', que es una novela sobre la última cena de Leonardo. Y a partir de ahí, todas las novelas que ha publicado Dan Brown casi han salido en paralelo a las mías. No tengo una influencia directa de él. Sí que a ambos nos influyen fuentes parecidas, fuentes literarias y documentales parecidas, pero prefiero decir que a mí me ha influido más la literatura de Humberto Eco, por ejemplo, o de Katherine Neville", ha concluido.