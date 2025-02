HRW acusa a aliados del Ejército sudanés de atacar deliberadamente a civiles en Al Yazira

El Cairo, 25 feb (EFE).- Las Fuerzas Escudo de Sudán (FES), aliados del Ejército regular sudanés, atacaron una aldea en el estado de Al Yazira, mataron deliberadamente a 26 personas y saquearon bienes civiles el pasado 10 de enero, según denunció este martes Human Right Watch (HRW).

Según pudo documentar la organización humanitaria -mediante imágenes satelitales, entrevistas con supervivientes y pruebas proporcionados por los mismos-, las FES atacaron una aldea llamada Tayba, en el centro de Sudán, y dejó cerca de tres docenas de muertos, "entre ellos niños".

"El grupo saqueó de manera sistemática bienes de civiles, incluidos suministros de alimentos, e incendió viviendas. Estos actos constituyen crímenes de guerra y, en algunos casos, como el asesinato deliberado de civiles, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad", advirtió HRW en el comunicado.

Los supuestos atacantes forman parte de las FES, un grupo liderado por Abu Aqla Kikel, individuo que fue uno de los comandantes más destacados de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) hasta que desertó el pasado octubre para unirse a las filas del Ejército: sus tropas están básicamente formadas por combatientes de comunidades árabes del estado de Al Yazira.

Según el testimonio de algunos supervivientes, las soldados de las FES dispararon desde sus camionetas indiscriminadamente a población civil para posteriormente realizar saqueos generalizados de dinero, alimentos y unas 2.000 cabezas de ganado.

Los testigos afirmaron que la población de Tayba no tenía armas y no pudo ni intentó defenderse durante el ataque del 10 de enero, ya que se trata de una comunidad mayormente dedicada a los trabajos agrícolas y pertenecientes a grupos étnicos no árabes de Sudán occidental y meridional.

"Los grupos armados que luchan junto al Ejército han cometido graves abusos contra la población civil en su más reciente ofensiva en el estado de Al Yazira", afirmó el investigador senior sobre crisis, conflictos y armamento de HRW, Jean-Baptiste Gallopin, por lo que instó a las autoridades sudanesas a "investigar con urgencia todas las denuncias de abusos y condenar a los responsables, incluidos los comandantes del Ejército".

El ataque del 10 de enero se enmarca en un contexto en que las FAR encadenan una pérdida acelerada de territorio a favor del Ejército sudanés.

El conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unos doce millones más a abandonar sus hogares, mientras que más de tres millones han buscado refugio en otros países desde que abril de 2023 estalló la guerra entre el Ejército y las FAR. EFE