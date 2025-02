Feijóo critica que Trump "amenace" con aranceles pero pide a Sánchez "negociar" para defender a España y "no provocar"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este martes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "amenace" con aranceles pero ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "negociar" para defender los intereses de España y "no provocar".

En su intervención en el foro "Nuevos retos, nuevas respuestas", organizado por Madrid Foro Empresarial, Feijóo ha subrayado que Trump es el presidente "legítimo" de Estados Unidos, al que han votado 77 millones de ciudadanos. "España ha de saber que el presidente de los Estados Unidos es el señor Trump, le guste o no le guste", para añadir que EEUU es el "mejor aliado de Europa en los últimos cien años".

Ante los planes de Trump con Ucrania, Feijóo ha indicado que "un país que invade otro país tiene que tener las sanciones correspondientes". "Y no se puede finalizar una guerra venciendo el agresor. Porque si no, esa paz es injusta y anticipo y de poca duración", ha dicho, para añadir que además así se le estaría "dando la vía abierta para que siga agrediendo a otros países".

"SOMOS UN PARTIDO EUROPEÍSTA Y ATLANTISTA"

Feijóo ha asegurado que el PP no va a "insultar" al presidente de Estados Unidos. "Para eso ya está el presidente del Gobierno de España. Ni vamos a decir todo que sí o rendir pleitesía, para eso están otros partidos que están en la oposición", en alusión a Vox.

"Somos un partido europeísta y atlantista que cree en la alianza en materia de defensa con los Estados Unidos y que debemos de llegar a acuerdos juntos, sin perder la dignidad de los países y sin perder los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea que se pueden hacer compatibles", ha declarado.

Feijóo ha avisado que "romper las reglas del mercado mundial con aranceles es un camino inadecuado para la economía norteamericana y para la economía europea" y ha añadido que "lo razonable" sería discutir sobre si los aranceles son "equilibrados o no".

"Pero empezar a amenazar con aranceles, es evidente que eso no es la tradición del Partido Republicano en Estados Unidos ni la tradición de la administración norteamericana con independencia de quien gobierne en cada momento", ha expresado.

Asimismo, Feijóo ha avisado que no se defiende a los agricultores o a la empresa del acero o del aluminio "insultando" al presidente de los Estados Unidos. "Esa es una irresponsabilidad en la que yo no voy a caer. Por tanto, negociemos, defendamos los intereses de España y no provoquemos al presidente de los Estados Unidos ni le rendimos pleitesía a decisiones que perjudican al conjunto de los españoles", ha manifestado.

APELA A LA UNIDAD DEL CENTRODERECHA PARA EL CAMBIO DE GOBIERNO

Al ser preguntado si ve posible aglutinar el voto de centroderecha para no alejar una alternativa al Gobierno de Sánchez, Feijóo ha reconocido que "la unidad de un espectro político es clave para un cambio de gobierno". "Cuanta más división, menos posibilidades de una mayoría alternativa", ha defendido.

Dicho esto, y a raíz de las elecciones en Alemania, Feijóo ha criticado que el presidente del Gobierno diga que "lo que hay que hacer es lo que se hace en Alemania", algo que, a su juicio, "es sorprendente". A su entender, la "ética de la mentira está intentando florecer con la primavera del 25".

"¿Qué es lo que ha pasado en Alemania? Que uno ha ganado y va a gobernar. ¿Qué ha pasado en España desde el año 16? El 'no es no'", ha afirmado, para añadir que Sánchez "no deja nunca que gobierna el que gana si no gana él".

"SI SÁNCHEZ FUESE ALEMÁN, ESTARÍA GOBERNANDO EL PP"

Feijóo ha asegurado que Sánchez "se ha presentado cinco veces a las elecciones y ha sido incapaz de superar los 125 escaños". "Si el señor Sánchez fuese alemán, pues entonces automáticamente estaría gobernando el Partido Popular".

Feijóo ha resaltado que el objetivo del PP es que haya "un cambio político" en España mientras que el de otros partidos es "hacerse un hueco en la oposición". "Los votantes a los que nosotros nos vamos a dirigir son todos aquellos que no quieren que Sánchez continúe en el desgobierno del país. Y a esos votantes les vamos a pedir el voto", ha indicado, para mostrarse convencido de que cuando llegue la hora muchos votantes verán que solo el PP "garantiza el cambio político".