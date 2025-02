Expertos en ITS reclaman la ampliación del cribado proactivo en mujeres y personas asintomáticas

El secretario del Grupo de Estudio de Infecciones de Transmisión Sexual (GEITS) de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), Luis Piñeiro, y el director médico del Centro Sanitario Sandoval de Madrid, Jorge del Romero, han reclamado la ampliación del cribado proactivo de infecciones de transmisión sexual (ITS) a mujeres y personas asintomáticas.

Así lo han expuesto durante un taller para medios organizado este martes por GEITS, donde se han puesto en común retos y soluciones en la detección temprana y un mejor abordaje del cribado de las ITS, teniendo en cuenta que el último Informe de Vigilancia Epidemiológica del Instituto de Salud Carlos III constata un acusado incremento de estas infecciones.

"Muchas infecciones pueden ser inicialmente asintomáticas, pero con el tiempo causar complicaciones importantes como infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y en el embarazo. Identificar grupos de población con alta prevalencia y proponer estrategias preventivas que consigan una alta participación, permitirá a las administraciones sanitarias implementar programas sostenibles y eficientes que faciliten el control de las ITS", ha comentado Piñeiro, que es miembro del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Donostia.

El índice de pruebas entre mujeres sigue siendo bajo en España, con solo un cinco por ciento de ellas sometiéndose a cribados en los últimos 12 meses, frente a una media del ocho por ciento en la Unión Europea y del 10 por ciento a nivel mundial. Por ello, el doctor del Romero ha propuesto para facilitar el cribado en este colectivo integrándolo en las revisiones ginecológicas, así como promoviendo la auto toma de muestras y aumentando la sensibilización en mujeres jóvenes y en riesgo.

Durante el taller, el jefe del Área Asistencial y de Investigación de la División de Control del VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis del Ministerio de Sanidad, Javier Gómez Castellá, ha expuesto las novedades de las nuevas guías de consenso para el diagnóstico y tratamiento de las ITS elaboradas por Sanidad con el liderazgo de GEITS y colaboración de sociedades científicas, que, entre otras muchas actuaciones, propone ampliar los cribados para detectar las ITS y dedica un capítulo específico a adolescentes y niños, algo que hasta ahora no existía.

A su vez, la presidenta de GEITS, Mar Vera, ha señalado que la frecuencia del cribado de ITS debe basarse en una evaluación del paciente que tenga en cuenta su historia clínica y prácticas sexuales. Así, ha precisado que la recomendación es un cribado anual en personas sexualmente activas, mientras que en aquellas que tengan más riesgo de adquirir una ITS deberían someterse al mismo cada tres meses.

"Para que estas estrategias sean efectivas, es fundamental una implementación homogénea en todo el territorio español, asegurando una coordinación fluida entre Atención Primaria y otros niveles asistenciales, y facilitando así un acceso equitativo y eficiente a la prevención y el diagnóstico precoz de las ITS", ha resaltado.

La jefa de la Unidad Técnica de Prevención del VIH y otras ITS de la Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, Mónica Morán, ha detallado las estrategias que están siguiendo para la prevención y control de las ITS y ha adelantado algunas de las claves del Plan autonómico de prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH como la salud sexual integral, la prevención, el diagnóstico precoz, la atención integral y la mejora de los sistemas de información y vigilancia, junto a la importancia de seguir aumentando la formación en investigación e innovación.