El Ministerio de Exteriores de Israel entabla relaciones con Vox y otros dos partidos de ultraderecha

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, ha anunciado este martes su decisión de establecer relaciones formales con varias formaciones europeas, incluido Vox, por sus actitudes hacia Israel a pesar de que en el pasado defendieran posturas contrarias.

Saar ha tomado esta decisión tras una visita a Bruselas y ha precisado que su Ministerio mantendrá relaciones con Vox, la Agrupación Nacional de Marine Le Pen y el partido Demócratas Suecos "como con cualquier otro partido político".

"Después de revisar el asunto y escuchar la opinión de los profesionales, no he visto ninguna razón para no hacerlo", ha manifestado el ministro de Exteriores, que ha matizado que las autoridades israelíes están comprobando las actitudes y posicionamientos de estos partidos.

En este sentido, Saar ha señalado que "parte de estos partidos tienen malas raíces", aludiendo a posturas del pasado en las que defendían el antisemitismo o negaban el Holocausto, según ha informado el Ministerio de Exteriores israelí en un comunicado.

Así pues, el representante de la diplomacia israelí ha insistido en que su Gobierno no quiere renunciar a sus "amigos en Europa", pero ha precisado que tampoco está por la labor de "dar legitimidad a partidos que potencias fenómenos neonazis".

En concreto, Agrupación Nacional es el nombre con el que actualmente se conoce al Frente Nacional, partido fundado en 1972 por Jean-Marie Le Pen, padre de la actual líder de la formación y a quien la Justicia condenó por negar crímenes del nazismo en Franica. Además, su negacionismo del Holocausto motivó su suspensión en su propio partido en 2015.