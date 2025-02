Diego Pablo Simeone: "Los cambios nos dieron valentía en los últimos metros para atacar con más gente"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha destacado la "valentía" lograda "en los últimos metros para atacar con más gente" gracias a sus sustituciones ante el FC Barcelona, a colación del 4-4 cosechado fuera de casa por sus pupilos en la ida de las semifinales de la Copa del Rey MAPFRE.

"El equipo, más allá de los distintos momentos que hubo en el partido, demostró y trabajó un partido con mucha entereza, con mucha seguridad, siempre buscando la misma línea del partido y con un espíritu de competir enorme", subrayó el 'Cholo' Simeone este miércoles en rueda de prensa desde el Estadi Olímpic Lluís Companys.

"Empezó muy bien el partido con ese 0-2 en 10 o 12 minutos, se había controlado muy bien. Creo que el gol de ellos, el 1-2, nos hace el daño lógico de un equipo que juega en casa, que viene perdiendo 0-2, que juega muy bien como el Barcelona y obviamente te empieza a acorralar", empezó con su análisis del loco empate entre culés y colchoneros.

Así, identificó errores. "Vieron los córners, que podemos mejorar cómo defenderlos, pues no los defendimos bien, y a partir de ahí esa ventaja de 3-2 que hacía terminar el primer tiempo. El segundo tiempo, creo yo, empezaron mejor. Apareció el 4-2 y nosotros tuvimos la de Griezmann, si no me equivoco, para el 4-3", argumentó al respecto.

"Y después creo que los cambios revitalizaron, le dieron frescura al equipo, le dieron valentía en los últimos metros para atacar con más gente. El partido no estaba fácil para jugarlo y la verdad es que los chicos... Repito, un espíritu de competir es algo que me apasiona y lo demostraron una vez más. Fuimos a por el 4-3, tuvimos la de Correa para el 4-4, después tuvimos la del 4-4 de Sorloth y bueno, nos vamos con un partido abierto, con un rival muy difícil, pero nosotros también tenemos nuestras herramientas", advirtió el técnico argentino.

"Está claro que el 4-2 era un resultado duro para un rival que juega como juega el Barcelona. El 4-4 iguala la eliminatoria y todavía queda muchísimo para el 2 de abril. Tenemos muchos partidos por delante para enfocarnos, sobre todo el que tenemos el sábado con el Bilbao. Ya llegará su momento para pensar en lo que pasará en ese momento", dijo tras mirar a su próxima cita de LaLiga EA Sports ante el Athletic.

Luego Simeone explicó los reemplazos de De Paul y Griezmann en un momento candente. "Justo Rodrigo había hecho un pase fantástico a Griezmann, y uno que se le fue por poquito. O sea, que dije: 'La estoy jodiendo'. Porque estaba saliendo Rodrigo, justamente. Pero entendía de que necesitábamos pierna ahí adentro en el medio con Marcos", aludió a Llorente.

Igualmente afirmó que Ángel Correa "podía dar esa profundidad y esa valentía para jugar" que él tiene "en distintos lugares del campo y obviamente provocan en el rival dificultades". En este aspecto, alabó a Julián Álvarez por su "trabajo increíble" ya que "corrió para todos lados; en mediapunta, en el medio, atrás, en el costado, etc.", añadió.

"Lino entró muy bien, ahí por la izquierda, y creo que el equipo se empezó como a sentir cada vez más cómodo en el partido. Cada vez avanzaban los minutos, se percibía, como se percibía en el 4-2 que estábamos lejos, y se percibía hasta que lo podíamos ganar. Nos vamos con este 4-4, eliminatoria abierta y rival muy difícil, pero nosotros tenemos nuestras herramientas", repitió el entrenador rojiblanco.

"Que nos metan dos goles de pelota parada... molesta, sí, lo podemos mejorar, y obviamente depende desde lo individual a lo colectivo. Pero después fue un partido que iba a pasar esto, un equipo como el Barcelona es imposible que termine un partido sin hacer un gol. Para ganarle o empatar, vos tenés que hacerle goles, y la verdad que el equipo pudo tener la valentía, sobre todo desde el 4-2 para adelante, de revertir un resultado en la cancha de ellos", recalcó.

"Con el 0-2, dije: 'No te pongas tan contento porque esto no viene tan fácil. Vamos a ser sinceros, me quieren hacer creer que viene fácil, pero no va a ser tan fácil'. Después cuando vino el 2-2, dije: 'Bueno, podía pasar'. Cuando vino el 3-2, dije: 'También podía pasar'. Ya con el 4-2, dije: 'La estamos pasando mal'. Con el 4-3 estuvimos cerca de empatarlo y ya con el 4-4 creo que redondeamos una noche que a nuestros aficionados seguramente los habrá dejado muy contentos", agregó.

Mientras, habló sobre la razón de marcar tantos goles en el tiempo de descuento. "Está saliendo de parte nuestra. Creo que el equipo intenta hasta el final provocar este tipo de situaciones, tenemos futbolistas frescos cuando entran, que lo están haciendo muy bien. Y eso nos hace bien, que cada uno nos pueda dar, hasta el momento que el entrenador decida y ellos puedan, el máximo", apuntó el 'Cholo'.

Por último, se alegró por el desempeño de Josema Giménez. "Está en una grandísima temporada. Con muchísima regularidad, creo que estamos gestionando todo muy bien, del trabajo de él, del trabajo físico, del trabajo nuestro de darle sus descansos también para que pueda rendir al nivel que necesitamos", comentó sobre el central uruguayo.

"Para mí es un jugador importantísimo dentro del equipo. En el momento, recuerdo claramente, que ganamos la Liga [en 2021], tenía la posibilidad de irse y obviamente pedimos por favor que se quedase. Y el club lo ha dejado y ojalá que nos pueda seguir dando noches importantes", concluyó Simeone acerca de Giménez.