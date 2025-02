Antonio Banderas manda un mensaje a Terelu Campos en su nueva faceta de actriz teatral

'Premio Fotogramas de Plata Especial Homenaje 2024' en reconcimiento a su impresionante trayectoria tanto en el cine español como en Hollywood, Antonio Banderas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la gala de la 75º edición de los Fotogramas de Plata que se han celebrado este lunes en el madrileño Teatro Barceló, donde demostrando su cercanía no ha dudado en pronunciarse sobre la nueva faceta de actriz de Terelu Campos.

A sus 59 años, la hija de María Teresa Campos se estrena como protagonista en la obra teatral 'Santa Lola', una comedia en la que interpreta a una mujer que se despierta con resaca a las puertas del cielo junto a San Pedro tras celebrar su despedida de soltera la noche anterior.

Y aunque su debut en el teatro ha desatado numerosas críticas que acusan a Terelu de 'intrusismo' por no ser actriz, Banderas no ha dudado en mandarle un mensaje muy especial: "Que tenga toda la suerte del mundo" ha deseado, afirmando con un rotundo "no" que él no cree que la colaboradora sea una 'intrusa' en el mundo de la interpretación.

Además, el malagueño se ha pronunciado sobre la asistencia de Karla Sofía Gascón a la gala de los Oscar el próximo domingo después de que Hollywood haya levantado el 'veto' contra la protagonista de 'Emilia Pérez' por sus mensajes en redes sociales de corte racista y xenófobo que vieron la luz hace varias semanas, y ha confesado que le desea lo mejor en la gran noche del cine.