Alejandra Onieva reacciona con cautela ante los rumores de crisis en la relación de su hermano con Tamara Falcó

Tras los rumores de una posible crisis en su relación, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han reaparecido públicamente sin hacer declaraciones y manteniéndose al margen de las informaciones que apuntan a una posible infidelidad por parte del empresario.

A pesar de las especulaciones sobre su vida privada, tanto Tamara como Íñigo han preferido no hacer caso a los rumores y evadir las preguntas que rondan sobre su relación y los posibles problemas matrimoniales que atraviesan.

Por su parte, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Alejandra Onieva, hermana de Íñigo, quien no ha dudado en responder a las informaciones de infidelidad. Con una sonrisa, la actriz deja claro que no entra en estos temas, asegurando: "Aquí es cuando dejo de hablar. Ya sabéis que yo no hablo de estas cosas. Eso es como la frase, todo el mundo que no quiere ser preguntado, dice esa frase. No voy a hablar, de verdad".

En cuanto a si apoya a la pareja, Alejandra ha sido clara y ha preferido mantener su postura: "Yo todo fenomenal, eso es lo único que te puedo responder, yo hablo por mí, no por los demás".

A pesar de la tensión mediática, la actriz se detuvo a saludar y abrazar a una fan en silla de ruedas que la esperaba a la salida de los Premios Fotogramas de Plata, besándola en varias ocasiones y demostrando su amabilidad. Aunque intentaba marcharse para casa, los fans la interrumpieron en repetidas ocasiones pidiendo fotos, algo a lo que la actriz accedió encantada, dejando claro que mantiene una relación muy cercana con su público.