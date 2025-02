Trump reivindica la "victoria" judicial que le permite vetar a AP en el Despacho Oval o el 'Air Force One'

La Casa Blanca ha resaltado este lunes la "victoria" que supone el dictamen del juez federal Trevor McFadden que permite a la Presidencia seguir vetando al personal de la agencia de noticias The Associated Press de actos en el Despacho Oval o en el avión presidencial, el 'Air Force One'.

"Como decíamos desde un principio, preguntar al presidente de Estados Unidos en el Despacho Oval o en el 'Air Force One' es un privilegio que se da a la prensa, no un derecho legal", ha destacado la Casa Blanca.

"Seguimos con nuestra decisión para que las noticias falsas rindan cuentas por sus mentiras. El presidente Trump seguirá dando un nivel de acceso sin precedentes a los medios de comunicación en la Casa Blanca, incluido el Despacho Oval. Esta es la Administración más transparente de la historia", ha argumentado.

Este lunes McFadden, nombrado por el propio Trump, ha fallado en contra del recurso presentado ante la prohibición de acceso a ciertos periodistas a espacios como el Despacho Oval o el 'Air Force One' en represalia por negarse a utilziar el término golfo de América para referirse al golfo de México en su popular libro de estilo.

Según el juez, AP no ha podido demostrar los méritos que sustenten su demanda y ha pedido estudiar más el caso dado "lo que está en juego" para ambas partes, por lo que ha convocado una sesión preliminar para el 20 de marzo.

Hasta entonces sigue en pie la capacidad de la Presidencia para vetar a los periodistas de esta agencia, cuyo libro de estilo es utilizado por medios de comunicación de todo el país como herramienta de trabajo.

AP denunciaba que desde el 11 de febrero ha sido objeto de un "ataque dirigido" contra su independencia editorial por el que se impide a sus reporteros informar adecuadamente sobre el presidente como viene haciendo desde hace más de un siglo, según el texto presentado por la agencia.

"Es un intento de obligar a cambiar cómo se informa", ha argumentado el abogado de AP Charles Tobin. Más tarde también se ha impedido el acceso a los fotógrafos de AP y se ha vetado a periodistas en otros actos abiertos. "Parece que siguien apretando", se ha lamentado Tobin.