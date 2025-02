Podemos confirma que echó a Monedero del chat de la dirección, en el que siguió un par de meses después de las denuncias

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha afirmado este lunes que el cofundador del partido Juan Carlos Monedero ya no forma parte actualmente de ningún chat de la dirección del partido, en los que estuvo al menos un par de meses después de que llegaran al partido testimonios de violencia sexual contra él.

Al respecto, ha detallado que la decisión de sacar a Monedero de canal de Telegram del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de dirección, la tomó la ejecutiva del partido y ha lamentado que se hayan producido filtraciones de un chat interno resulta, a su juicio, "preocupante".

Fernández se ha pronunciando en estos términos en rueda de prensa este lunes en la sede del partido, cuestionado por el hecho de que Monedero siguiera presente en este grupo interno y realizara consideraciones sobre la estrategia del partido en noviembre y diciembre de 2024, tal y como publicó el pasado viernes 'La Sexta'.

También ha insistido en que no se puede suspender de militancia al cofundador del partido si las víctimas no continúan con el proceso interno de denuncia, dado que se requiere una resolución de la Comisión de Garantías.

"Es peligroso deslegitimar los protocolos", ha lanzado tras ser cuestionado sobre si la dirección podía haber tomado la decisión de quitarle la afiliación tras recibir testimonios de violencia sexual.

Así, ha explicado que si al final optan por hacerlo se llegará hasta el final en la investigación y en las posibles medidas disciplinarias.

Durante su comparecencia, el dirigente morado ha reafirmado su convencimiento de que tomaron las decisiones correctas, dado que apartaron a Monedero de los actos del partido sin hacerlo público para garantizar el "anonimato" y la "confidencialidad" que solicitaron las denunciantes.

SU ACTUACIÓN ES UNA VICTORIA DEL FEMINISMO

"Tomamos esas decisiones cuando nadie estaba mirando, cuando no había ninguna presión mediática, porque en este país hasta ahora a los hombres poderosos no se les quitaba de sus puestos de responsabilidad hasta que no estallaba una, digamos, tormenta mediática", ha trasladado Fernández.

De hecho, ha proclamado que esta actuación de su organización demuestra "una vez más un triunfo del feminismo" y que al menos hay un partido político que inmediatamente tiene testimonios de víctimas, les pone a disposición un protocolo y les garantiza que hay "un espacio seguro para las mujeres".

"Nosotros con las víctimas y con las denunciantes, siempre. El 'Hermana, yo sí te creo' nosotros sí que nos lo creemos. Nosotros, con las víctimas y con las denunciantes, siempre. Y tienen todo nuestro apoyo y tienen todo nuestro respaldo y tienen todo nuestro respeto", ha apostillado.