Navas agradece la distinción de 'Hijo Predilecto': "Me siento andaluz por todos los poros de mi cuerpo"

El exfutbolista del Sevilla FC y de la selección española Jesús Navas ha agradecido este lunes la concesión del título de 'Hijo Predilecto' de Andalucía 2025 concedido por la Junta que recibirá el 28 de febrero, afirmando que se siente "andaluz por todos los poros" de su cuerpo y que es un "honor" para él recibir dicha distinción.

Así lo expresó Jesús Navas en un mensaje publicado en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, donde agradeció a "todos los andaluces y andaluzas" el "honor" de otorgarle el 'Hijo Predilecto' de la región. "Es un privilegio sentirme andaluz y haber llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo", agregó.

El deportista nacido en Los Palacios (Sevilla) apuntó que se trata de un día "muy feliz" para él y su familia. "Mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos me acompañan y me han motivado para conseguir los objetivos propuestos. Me siento orgulloso de nacer en esta tierra. Los valores del trabajo, humildad y perseverancia van conmigo, y con todos y todas los andaluces. Muchas gracias por tanto cariño", concluye su mensaje.

El jugador palaciego, de 39 años, puso fin a su dilatada carrera con 882 partidos oficiales entre el Sevilla FC (705, en dos etapas), el Manchester City (183) y España (50), con ocho títulos con el Sevilla --cuatro Europa League--, tres con el City --incluida una Premier League-- y cuatro con España, siendo el Mundial de Sudáfrica 2010 la 'guinda' del pastel.

El lateral, leyenda del Sevilla FC, se retiró del fútbol el pasado 21 de diciembre en el estadio Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid, después 20 temporadas en la élite, 18 de ellas en la entidad nervionense, el club de sus amores y en el que se convirtió en una leyenda.

Jesús Navas puso fin a su carrera deportiva siendo el jugador con más partidos jugados en la historia del Sevilla, muy por delante del segundo, Pablo José Blanco, que tiene 415. Además, el canterano es también el jugador con más victorias en el club con 342 triunfos y el que más temporadas ha militado en la plantilla del club hispalense.