Merz apela a los valores comunes en las relaciones entre Europa y los EE.UU de Trump

Berlín, 24 feb (EFE).- El candidato conservador en las elecciones generales del domingo en Alemania y líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, que se proclamó ganadora junto a su hermanada Unión Socialcristiana (CSU) bávara, apeló este lunes a los valores que unen a Europa y Estados Unidos al apostar por las buenas relaciones trasatlánticas también con el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos en una alianza política. No es sólo una alianza militar, es una alianza política. Hasta el momento tenemos el mismo entendimiento de una sociedad abierta, de libertad, de democracia, de economía de mercado. Deseo fervientemente que sigamos compartiendo este entendimiento y que sigamos desarrollando nuestras relaciones sobre la base de este entendimiento", declaró Merz en una rueda de prensa para analizar los resultados de los comicios.

Agregó que el mensaje es "muy simple y muy claro": "Nosotros como europeos tenemos un gran interés en mantener una buena relación con Estados Unidos, nos seguimos viendo como socios. Vemos a Estados Unidos como una parte importante de la OTAN. Europa también es una parte importante de la OTAN".

Será difícil si se hace necesario lidiar con "el peor de los escenarios", aquel en el prevalezcan en Estados Unidos aquellos que no sólo hacen de su lema 'America First' ('América primero') sino incluso 'America Alone' ('América Sola'), advirtió.

Dijo, no obstante, albergar la esperanza de que será posible mantener la relación transatlántica "en interés mutuo", porque "si se destruye, no sólo será en detrimento de Europa, sino también en detrimento de Estados Unidos".

"Por eso espero y haré todo lo que pueda hacer para mantener la buena relación transatlántica que he conocido, pero eso presupone que estemos de acuerdo a nivel europeo", subrayó.

Aunque se mostró "bastante preocupado" por lo que se oye desde Washington, sobre todo en los últimos días, dijo que no cree que esta sea "la última palabra" y se remitió a "voces notablemente distintas" que llegan desde el Congreso y a los muchos estadounidenses que "se muestran críticos con el rumbo de su propio gobierno en estos momentos".

"Es crucial que en el lado europeo del Atlántico tengamos una postura común sobre las cuestiones que hay que abordar", dijo, y puso como ejemplo la política comercial, que "es europea y no nacional".

En este sentido, reiteró que "Europa tendrá que hablar con una sola voz".

En cuanto a la OTAN, se mostró convencido de que "sigue funcionando bien" y que será posible "mantener la relación transatlántica también dentro de la OTAN".

Respecto a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar a finales de junio en La Haya, Merz subrayó que a más tardar hasta entonces debe estar claro cómo se desarrollará la relación transatlántica y también la contribución que Europa está dispuesta a hacer a la defensa dentro de la Alianza.

"Mantengo mi esperanza de que los estadounidenses en su propio interés consideren conveniente estar comprometidos también en Europa", añadió.

Por otra parte, señaló que ve con gran preocupación el intento de llegar a un acuerdo con Rusia sobre Ucrania por encima de los europeos y de los ucranianos.

"No les sorprenderá que diga que esto es inaceptable tanto para Ucrania como para Europa", afirmó. EFE

