José María Almoguera rotundo en su nueva relación: "No me quiero casar, yo ya me he casado"

Viviendo sus primeras semanas separados y con su futuro juntos aún en el aire, José María Almoguera ha dejado muy claro en la casa de Gran Heremano cuales son sus intenciones con María 'la jerezana' con la que descarta dar algún paso más a corto plazo. "Ahora mismo no. Si ella quiere, que se case" dejaba muy claro el hijo de Carmen Borrego ante las preguntas de sus compañereos de Guadalix.

"Yo no me quiero casar, yo ya me he casado, no quiero volver a casarme, jode las relaciones. Te casaste, la cagaste. Puedo estar toda mi vida con una perosna y no casarme" dejaba muy claro ante la insistencia de sus compañeros que le recordaban que su actual pareja, María, podía molestarse con esa respuesta.

Tan solo unos meses después de separarse con Paola Olmedo, la madre de su hijo, José María descarta una reconciliación con ella a pesar de mantener con ella una buena relación: "Es imposible. No hemos acabado mal". Feliz con su faceta como padre del pequeño Marc, José María tiene muy claro que no quiere repetir la experiencia en un futuro próximo: "Yo no tendría un hijo ahora con nadie, si yo con María llevo siete años y veo que las cosas fluyen, pues sí, o tres, podría plateármelo pero ahora no me lo planteo porque no tengo una relación estable".

Lejos de enfadarse, María desde plató entendía muy bien las palabras de su pareja con el que parece compartir opinión al menos por el momento: "Me ha parecido fenomenal, nadie me ha preguntado a mi si me quiero casar o si quiero tener un hijo". Ante esto, Carmen Borrego añadía: "A mí María me parece una chica maravillosa".