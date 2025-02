Globos, flores y oraciones: el altar improvisado al papa en el hospital sigue creciendo

Claudia Sacristán

Roma, 24 feb (EFE).- Cartas, globos y flores se acumulan en las puertas del hospital Gemelli en Roma, donde el papa Francisco permanece ingresado en estado crítico y al que cada día se acercan decenas de fieles y visitantes para rezar por su pronta recuperación.

El altar improvisado que se instaló la semana pasada a los pies de la estatua de Juan Pablo II en la entrada del centro médico ha crecido significativamente en los últimos días, a medida que se conocían detalles sobre el empeoramiento del estado de salud de Francisco.

"Hemos venido para un control ocular de mi marido, pero le he acompañado con gusto porque quería estar cerca del papa para apoyarle a través de la oración y darle fuerza", explicó a EFE Gioconda, que aprovechó una visita médica para acercarse a apoyar al pontífice a pesar de la lluvia que este lunes cae sobre Roma.

"Necesitamos al papa, su autoridad, su sabiduría, en este momento tan difícil para el mundo", señaló.

Francisco, que lleva diez días hospitalizado, sufre una insuficiencia renal leve, neumonía bilateral, infección polimicrobiana y ha requerido transfusiones de sangre por anemia, así como administración de oxígeno para ayudarle a respirar.

Durante este fin de semana, cuando se dieron a conocer las últimas actualizaciones sobre la salud de Francisco, la estatua se llenó de globos de colores, flores secas y velas encendidas, que dejaron las decenas de personas que se acercaron a rezar por el pontífice.

Este lunes, después de que el papa pasase una "noche tranquila" según el Vaticano, las visitas de fieles aI centro médico no cesaron.

Entre ellas se encontraba Valeria, una mujer uruguaya residente en Roma que se desplazó al Gemelli para ofrecer su oración y mostrar su profundo apoyo al papa, a quien considera "un verdadero padre".

"Venimos de bastante lejos y el tráfico es terrible, pero venimos pura y exclusivamente para poner una vela y rezar", explicó a EFE la mujer junto a Richard, su acompañante.

A los pies de la estatua de Juan Pablo II, Valeria elogió el trabajo de Francisco, a quien tiene en gran estima: "Lo revolucionó todo".

"Siempre habló sin censura sobre temas delicados, como la homosexualidad, o incluso en cuanto a mi sexualidad (Valeria es una mujer transexual), enfrentando tantas críticas, incluso desde la curia romana, donde lo atacaban mucho", añadió la uruguaya, quien tuvo la oportunidad de conocer al papa el año pasado.

"Es un papa muy especial para nosotros", explicó, y lo calificó como "muy humilde, cálido y humano".

"La Iglesia está más que bien representada con él", concluyó.

Entre el mar de velas y estampitas, destacan cartas y dibujos realizados por niños, quienes le desean una pronta recuperación. Un dibujo muestra a Francisco bajo un arco iris rodeado de niños, con el mensaje: "Fuerza Francisco, estamos todos para ti".

También se puede ver un ramo de flores formado por las siluetas de las manos de los más pequeños, con el deseo de que se recupere pronto.

Las cartas y dibujos de los niños "impresionaron profundamente" a Francisco, que agradeció todas las muestras de cariño recibidas, así como el trabajo de los médicos y el personal sanitario en un mensaje que difundió el Vaticano el domingo para el rezo del ángelus.

Mientras el papa sigue el tratamiento para todas sus afecciones, en el Vaticano continúan los actos con motivo del Jubileo, aunque muchos prefieren acercarse directamente al hospital para apoyar a Francisco o para esperar, ansiosos, noticias alentadoras sobre su salud.

Además de las velas y los rosarios, este lunes también se pueden ver globos con mensajes de "get well soon" o "guarisci presto" (recupérate pronto), junto a otros con la cara del papa impresa. EFE

