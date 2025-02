El rover chino Zhurong halla antiguas playas que demuestran que Marte tuvo un gran océano

Redacción Ciencia, 24 feb (EFE).- Hace unos 3.600 millones de años, Marte tuvo un océano con soleadas playas de arena y suaves olas. Esta es la principal conclusión de un equipo internacional de científicos que ha analizado las capas de roca del subsuelo marciano, que atestiguan que en Marte hubo un enorme océano septentrional.

La investigación se basa en los datos recogidos por Zhurong, el rover chino que entre mayo de 2021 y mayo de 2022 viajó 1,9 kilómetros por Utopia Planitia, un área que se cree que fue la costa de un océano bañado por el sol hace unos 4000 millones de años, cuando Marte tenía una atmósfera más densa y un clima más cálido.

El estudio, realizado por Estados Unidos y China, se ha publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (Pnas).

Zhurong -equipado con un radar capaz de sondear hasta 80 metros por debajo de la superficie- descubrió gruesas capas de material que apuntaban hacia arriba, hacia la supuesta costa, unas formaciones prácticamente idénticas a las que se forman en las playas en la Tierra cuando las mareas y las olas arrastran los sedimentos hacia una gran masa de agua.

Para los autores, la existencia de playas implica la existencia de un gran océano sin hielo en Marte y ríos que vertieron sedimentos al océano que fueron distribuidos por las olas a lo largo de las playas.

"La presencia de estos depósitos requiere que una buena franja del planeta, al menos, fuera hidrológicamente activa durante un período prolongado para proporcionar a esta costa en crecimiento agua, sedimentos y, potencialmente, nutrientes", detalló Benjamín Cárdenas, investigador en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State) y coautor del estudio.

Y "las costas son lugares ideales para buscar indicios de vida en el pasado. Se cree que la vida más primitiva de la Tierra comenzó en lugares como éste, cerca de la interfaz entre el aire y las aguas poco profundas", apuntó.

Para Hai Liu, de la Universidad de Guangzhou y miembro del equipo científico de la misión Tianwen-1 que llevó el rover chino a Marte, "esto refuerza los argumentos a favor de la habitabilidad en el pasado en esta región de Marte".

El descubrimiento indica que Marte fue una vez un lugar mucho más húmedo que en la actualidad, lo que apoya aún más la hipótesis de un océano pasado que cubría una gran parte del polo norte del planeta.

El estudio también proporcionó nueva información sobre la evolución del medio ambiente marciano, sugiriendo que un período cálido y húmedo favorable a la vida se extendió potencialmente durante decenas de millones de años.

"Las capacidades del rover Zhurong nos han permitido comprender la historia geológica del planeta de una forma totalmente nueva", afirmó Michael Manga, profesor de la Universidad de California en Berkeley y coautor del artículo.

Las imágenes tomadas por la nave espacial Viking en la década de 1970 llevaron por primera vez a especular con la existencia de un océano en Marte.

Misiones posteriores han demostrado que gran parte del agua del planeta probablemente escapó al espacio junto con la atmósfera de Marte al enfriarse el planeta, pero gran parte probablemente también fue a parar al subsuelo, bien en forma de hielo o combinada con rocas para formar nuevos minerales.

En enero de 2025, los científicos hallaron ondulaciones en las rocas sedimentarias del fondo del cráter Gale, el lugar de aterrizaje del rover Curiosity de la NASA, lo que sugiere la presencia de antiguos cuerpos de agua líquida sin hielo cubriendo la superficie.

El rover Perseverance también ha hallado indicios de un delta fluvial en el cráter Jezero, a sólo 2.400 kilómetros del lugar de aterrizaje de Zhurong pero se cree que ambos cráteres eran lagos, no océanos. EFE