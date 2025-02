El acusado del ataque con cuchillo que dejó tres muertos en una iglesia de Niza se declara culpable

Brahim Aouissaoui, de origen tunecino y principal acusado del ataque con cuchillo que tuvo lugar en octubre de 2020 en una basílica de la ciudad francesa de Niza y en el que murieron tres personas, se ha declarado este lunes finalmente culpable de los cargos que se le imputan.

A pesar de haber alegado previamente que no recordaba nada de lo sucedido en lo que describió como episodios de "amnesia", ahora ha admitido los hechos ante el tribunal de París, la capital francesa, que juzga el caso. En este sentido, ha aseverado que su objetivo era "vengar a los musulmanes asesinados por occidentales" y ha aceptado los cargos en su contra.

Es la primera vez desde su detención que el joven de 25 años admite haber cometido los asesinatos de Nadine Vincent, de 60 años y decapitada, la franco-brasileña Barreto Silva, que fue apuñalada en numerosas ocasiones, y el sacristán Vincent Loquès, al que le habría cortado la garganta.

"No soy un terrorista, soy un musulmán", ha defendido en árabe durante la vista. "Cada día que pasa, un musulmán muere. Cada día matáis a musulmanes y no os importa porque no tenéis empatía con esta gente", ha explicado antes de remachar que "Occidente mata impunemente", según informaciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

En este sentido, ha explicado que la decisión de cometer estos asesinatos en la Basílica de Notre Dame de Niza "fue aleatoria" y ha confesado que "no había preparado nada". "Estos asesinatos eran legítimos", ha sostenido Aouissaoui, que se enfrenta a una posible pena a cadena perpetua.

El ataque tuvo lugar a finales de octubre de 2020 sobre las 9.00 horas (hora local) en el interior de la iglesia. Según la Fiscalía Anticorrupción, tunecino había llegado a Francia tras pasar por la isla italiana de Lampedusa a finales de septiembre de ese mismo año.

Las pesquisas a puntan a que se desplazó a primera hora hasta la estación de tren de Niza, donde se cambió de ropa. Una vez fuera de la estación, recorrió unos 400 metros hasta la basílica, en la que habría entrado sobre las 8.30. Allí habría permanecido poco más de media hora, antes de perpetrar el crimen e intentar huir por el lado izquierdo.