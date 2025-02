Belén Esteban rinde homenaje a Mila Ximénez subiéndose al escenario para cantar en el último concierto de Merche

Una de las artistas más reconocidas del panorama musical, Merche, cuyo éxito 'Si te marchas' se ha convertido en una especie de himno homenaje a la recordada Mila Ximénez -a la que le encantaba arracarse a cantar dicha balada en el plató de 'Sálvame' siempre que tenía ocasión-, regresa a los escenarios.

Su nueva Gira Deluxe 'Abre tu mente 2025' ha arrancado este sábado en el madrileño Teatro Eslava y, para sorpresa y emoción de todos los asistentes, ha contado con una invitada muy especial. Se trata de Belén Esteban, que no ha dudado en aceptar la invitación de la artista y subirse al escenario para cantar a dúo con la andaluza uno de sus temás más populares, 'Eras tú'.

"Me hace una ilusión Merche... He estado con sus hermanas, con su hija, con su madre, con su tía" ha explicado muy emocionada abrazando a Merche antes de rendir su particular homenaje a Mila -que falleció el 23 de junio de 2021- en el concierto de una de sus cantantes favoritas.