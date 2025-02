Shiffrin, centenaria y eterna

Adrian R. Huber

Madrid, 23 feb (EFE).- Era la crónica de una proeza anunciada. Pero el éxito se hizo esperar. Al fin lo ha conseguido. La estadounidense Mikaela Shiffrin, la mejor esquiadora de todos los tiempos, elevó este domingo, al ganar el eslalon de Sestriere (Italia), a cien su propio récord histórico absoluto -entre hombres y mujeres- de victorias en la Copa del Mundo.

Eterna desde hace tiempo en la historia del deporte rey invernal, la estrella del 'US Team', de 29 años, alcanzó su condición de centenaria a lo grande; ganando, de nuevo en eslalon. Disciplina en la que, con 18 años, se convirtió en la más joven campeona olímpica de la historia -en los Juegos de Sochi 2014, en Rusia- y en la que ha pulverizado todos los registros.

Con su triunfo de este domingo, la súper-campeona de Vail (Colorado) ya contabiliza 63 en la reina de las disciplinas técnicas, en la que ha capturado ocho veces la Bola de cristal. Elevando a esa cifra otro récord 'imbatible': el de victorias en una misma modalidad

El anterior récord en eslalon, de 35 triunfos, el que poseía la austriaca Marlies Schild -a la que 'Mika' había relegado al segundo puesto en el citado eslalon olímpico de Sochi-, parecía bastante difícil de mejorar hace once años, cuando la estiria firmó esa plusmarca tras batir la de otra esquiadora legendaria, la suiza Vreni Schneider -que en 1995 había ganado por trigésima cuarta vez-. Si las lesiones no lo impiden, nadie duda de que Shiffrin doblará esa marca.

De momento, la súper-depredadora norteamericana -que al ganar en los pasados campeonatos de Saalbach (Austria) la nueva combinada por equipos capturó su octavo título mundial (suma 15 medallas en Mundiales) y que cuenta dos oros olímpico- ya suma cien éxitos. A los 63 en eslalon añade 22 en gigante, su segunda mejor especialidad, en la que festejó otro oro en los Juegos de PyeongChang'18 (Corea del Sur) cinco en súpergigante, cuatro en descenso y una en combinada; así como otras cinco en un paralelo.

Shiffrin es una de las únicas siete esquiadoras que han subido a lo más alto del podio en todas y cada una de las disciplinas del deporte rey invernal. Las otras son la austriaca Petra Kronberger, las suecas Pernilla Wiberg y Anja Paerson; la croata Janica Kostelic, la eslovena Tina Maze y su compatriota Lindsey Vonn. Cuyo récord histórico femenino, de 82 victorias en Copa del Mundo, mejoró antes de ir a por la plusmarca absoluta -entre hombres y mujeres- del sueco Ingemar Stenmark, 86 veces triunfal en la competición de la regularidad.

El récord de Vonn -Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019- lo mejoró hace dos años, el 24 de enero de 2023, al anotarse el gigante de Kronplatz (Italia). Y la plusmarca absoluta de Stenmark- la batió el 11 de marzo de ese año; al ganar el eslalon de Are (Suecia).

La número 100 ya la tuvo en la mano en Killington (EEUU), ante su público, el pasado 30 de noviembre. Lideraba el gigante disputado en la citada estación de Vermont tras la primera manga. Pero se accidentó en la segunda. Y, debido a esa caída -operación abdominal incluida- estuvo apartada de las pistas durante dos meses antes de regresar triunfal en los Mundiales de Saalbach. Donde, sin estar al cien por cien, capturó oro junto a Breezy Johnson en la recién estrenada prueba mixta.

Este fin de semana las cosas no le habían salido como hubiese deseado en los dos gigantes que ganó, ante su afición, la italiana Federica Brignone. En el del viernes no pasó del vigésimo quinto, a más de cuatro segundos y medio de la campeona milanesa, que reforzó su liderato en la general de la Copa del Mundo. El sábado, entre lágrimas, tuvo que admitir que aún no está donde quiere en su 'otra' especialidad, después de no haberse clasificado ni siquiera para la segunda manga.

Apenas 24 horas después, 'Mika' lo volvió a hacer. Ganó la primera manga y con el cuatro crono en la segunda relegó al segundo y al tercer puesto a la croata Zrinka Ljutic y a su compatriota Paula Moltzan, que podan presumir el resto de sus días de haberse fotografiado en el podio, junto a ella, el día de su victoria número cien. En una jornada en la que dejó en un segundo plano un nuevo éxito del suizo Marco Odermatt; que, al ganar el supergigante de Crans Montana (Suiza) un día después de acabar segundo el descenso disputado en esa estación helvética, dio otro firme paso hacia la consecución de su cuarta Copa del Mundo.

La súper-campeona estadounidense ya es centenaria. Shiffrin es eterna. EFE