Sea Mi Invitado: El Episodio de Puente

PR Newswire

GUIYANG, China, 23 de febrero de 2025

GUIYANG, China, 23 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Guizhou, la única provincia de China sin llanuras, alberga más de 30.000 puentes terminados y en construcción. Aquí se encuentran casi la mitad de los 100 puentes más altos del mundo. Los habitantes de esta tierra excavaron carreteras a través de las montañas y construyeron puentes sobre los ríos, creando así una vasta red de transporte de alta velocidad. Decenas de miles de puentes conectan Guizhou con el resto del país y el mundo, permitiendo que los productos locales lleguen a mercados lejanos.

La serie de vídeos cortos "Sea Mi Invitado • Mirada hacia Guizhou" (Be My Guest • Focus Guizhou, en inglés), producida por Guizhou Satellite TV y el Centro de Comunicación Internacional de la Estación de Radio y Televisión de Guizhou, adopta un formato de show de realidad con fotógrafos internacionales invitados a explorar Guizhou. A través de sus visiones, esta serie captura sus experiencias auténticas y la riqueza de la cultura de Guizhou.

En este episodio, el fotógrafo noruego Ole Eidskrem, que sueña con ser un puente entre China y los países occidentales, acepta una invitación del vlogger de viajes Fang Jiayu de Hong Kong para explorar Guizhou, conocida como el museo de cañones y puentes del mundo.

El viaje comienza en el puente del río Longli, donde el vlogger de viajes local Yuan Wenwen los guía. Juntos, disfrutan de las impresionantes vistas del cañón que se encuentra debajo y se enfrentan al desafío de hacer puenting desde el puente, que les llena de adrenalina.

Posteriormente, visitan el Lago Hongfeng, donde navegan hasta el centro para ver el puente de la Cueva Huayu, un puente con forma de canasta. Allí aprenden cómo el puente se ganó el premio Gustavus Lindsahl, el premio de construcción de puentes más prestigioso del mundo. Desde la distancia, observan nidos de pájaros construidos sobre el puente, un testimonio del compromiso de Guizhou con la preservación ecológica y la armonía con la naturaleza.

A partir de las orillas del lago, disfrutan de un manjar local, la pera espinosa, y descubren cómo los puentes juegan un papel fundamental en llevar las especialidades de Guizhou al mundo.

El viaje concluye en el Puente del Cañón de Huajiang, que se encuentra en construcción y pronto será el más alto del mundo. En la pasarela del puente, Liu Hao, el ingeniero jefe, comparte la importancia de este proyecto monumental y su promesa de hacer un impresionante "cruce del cañón en 37 segundos".

"Cuando estaba allí, sentí que estábamos conectando culturas, tecnologías e ideas", dijo Ole. Este viaje con la temática de los puentes le hace comprender más profundamente el papel fundamental que desempeñan los puentes en Guizhou y consolida su compromiso de construir un puente de amistad entre China y Noruega.

YouTube Link:https://youtu.be/PclTXlgP7ZA

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/sea-mi-invitado-el-episodio-de-puente-302382861.html

FUENTE Guizhou Satellite TV and the International Communication Center of Guizhou Radio and Television Station