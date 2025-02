Jenny Llada confiesa que no hay nada que hacer para recuperar su amistad con Bárbara Rey

La amistad de Jenny Llada y Bárbara Rey se rompió por completo cuando la primera empezó a aparecer en programas de televisión respaldando los secreto que Ángel Cristo Jr. contó en los medios de comunicación de la vedette... y parece que no hay marcha atrás.

Este fin de semana, Jenny ha reaparecido ante las cámaras y ha confesado que no entiende porque Bárbara "dice que soy como la mala vecina, si yo solo no he dicho nada de su vida, simplemente he dicho lo que yo he visto en mi casa, a la gente que nos rodeaba, y cómo ha aprovechado mi casa para hacerte otras cosas".

Además, ha desvelado que esas palabras de la vedette "a mí eso me duelen" porque "si alguien ha hecho algo que no está bien, ha sido ella, no yo, ya que yo no he entrado a su casa cerrada, yo no he escondido nada en su casa, yo no he mandado mensajes, ni telégrafos, ni WhatsApp, ni nada, yo lo que sea, desde otra casa".

Jenny ha asegurado que "yo no he hecho nada de eso" y que su aparición en los platós se debe a que "los medios tienen que dar información, unos creen una cosa y otros otra", pero que siempre ha dicho "lo que siento, la verdad".

Aún así, desea que "le vaya bien a todo el mundo" y recalcaba que "me considero una buena persona, una buena amiga, y bueno, y que soy muy feliz de tener una hija maravillosa, nada más que eso".

Además, Jenny dejaba claro que "no" hay nada que hacer para que recuperen la amistad porque si "digo no, es que no, además no es que lo diga yo sola, seguro que cien por cien, también por la otra parte".