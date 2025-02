El papa necesita aún oxígeno

Ciudad del Vaticano, 23 feb (EFE).- El papa Francisco ha descansado esta noche, pero aún necesitaba oxígeno en la mañana del domingo, según informaron fuentes vaticanas.

El Vaticano comunicó que el papa ha descansado, pero al igual que ayer cuando tuvo una crisis respiratoria también este domingo tuvo que seguir con oxígeno suministrado con cánulas nasales.

Debido a las dificultades para respirar, el papa tiene más dolor que los últimos días, precisaron las fuentes, mientras que más información se comunicará en el parte médico previsto esta tarde.

Francisco, hospitalizado en el hospital Gemelli desde el 14 de febrero con una neumonía bilateral, pasó una noche tranquila y descansó después de que este sábado se agravase su estado al sufrir una crisis respiratoria por la que se le tuvo que suministrar oxígeno, así como requirió transfusiones de sangre debido a una anemia.

Este sábado se comunicó que "el estado del Santo Padre continúa siendo crítico" y que "por el momento está en pronóstico reservado".

El papa había presentado una crisis respiratoria asmática prolongada, que requirió también la aplicación de oxígeno de alto flujo", explicó el parte médico difundido este sábado por la tarde. Oxígeno que ha tenido que continuar suministrándose también hoy.

Además añadía que "los análisis de sangre realizados hoy también revelaron trombocitopenia (plaquetas en sangre en cantidad inferior al normal), asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre".

Mientras tanto en Vaticano continúan los actos del Jubileo y hoy se celebrará el dedicado a los diáconos y en sustitución del papa Francisco oficiará la misa en la basílica de san Pedro el pro-prefecto del dicasterio para la Evangelización, Rino Fisichella.

El Vaticano también difundió el texto del rezo del ángelus escrito por el papa en el que explicó que "continua con confianza" la hospitalización en el Policlínico Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios" y añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", añadió el papa en su mensaje, que cómo el domingo pasado fue difundido sin que se celebrase el ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco. EFE

(foto)(vídeo)