El español David Castro conquista la primera Copa del Mundo de la temporada

El triatleta español David Castro se ha colgado el oro en la primera prueba de la temporada de la Copa del Mundo, que se ha celebrado en Napier (Nueva Zelanda), mientras que su compatriota Roberto Sánchez Mantecón ha rozado el podio al terminar en cuarta posición.

El manchego, entrenado por Javier Gómez Noya y que afrontaba su primera competición desde mayo de 2024, se impuso a sus rivales en el esprint final de la carrera a pie y se llevó la victoria, con un tiempo de 50:29, por delante de los australianos Brayden Mercer (50:31) y Callum McClusky (50:32). Sánchez Mantecón entró cuarto con un tiempo de 50:36.

Mercer lideró el tramo de natación camino del recorrido ciclista, donde se formaron cuatro grupos desde el principio. En el ecuador del sector, los grupos se juntaron, aunque 30 participantes consiguieron mantenerse al frente para afrontar la carrera a pie.

Por delante, 5 kilómetros, en los que los españoles entraron tercero y cuarto. Se formó entonces un grupo de diez corredores que Castro y Sánchez Mantecón consiguieron reducir a la mitad con el paso de las vueltas; ambos se fueron dando relevo en la cabeza.

A falta de 400 metros de la meta, Mercer tomó el mando, pero el manchego no permitió que se escapase y, con un gran esprint, se llevó el triunfo. "Estoy muy emocionado, el año pasado fue muy duro para mí. Estuve lesionado y no competí durante nueve meses. Ahora, comienzo de temporada, nuevo entrenador... No puedo creer que haya empezado el año con una victoria aquí", manifestó tras la prueba.

"Javi (Gómez Noya) me dijo 'tienes mucha confianza, cuando empieces la carrera, empuja, y si estás en un grupo grande, piensa que en los últimos 300 metros puedes esprintar y ganar'. Fue mi táctica y estoy muy feliz. Miré la lista de salida y el año de nacimiento de todos los participantes, soy el abuelo, me siento como Peter Pan", bromeó.