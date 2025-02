Carmen Lomana no piensa pedirle perdón a José Manuel Díaz-Patón

José Manuel Díaz-Patón se sentaba esta semana en el programa de televisión '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con Ágatha Ruiz de la Prada y lo cierto es que vimos a un hombre apenado que se lamentaba de que el amor se hubiese roto por la polémica que generó la diseñadora con un comentario desafortunado sobre la comunidad gitana.

Además, el abogado desveló que no descarta intentar reconciliarse con la diseñadora y también tuvo palabras para Carmen Lomana, con la que ha estado enfrentado en los últimos meses.

Este fin de semana, Lomana ha reaparecido ante las cámaras y no ha dudado en comentar la situación en la que se encuentran, asegurando que "yo creo que es un montaje, pero a lo mejor no están" porque "ella no aguanta que alguien le pueda hacer sombra, y menos su pareja".

Cuando le comentaban que Patón no descarta retomar su amistad con ella después del cruce de acusaciones que han tenido a lo largo de estos meses... Carmen enloquecía y más al saber que quiere que le pida perdón: "¿Perdón de qué? esta gente yo creo que tiene que ir a... es que dicen unas cosas tremendas".

Por último, la Socialité aseguraba que no ha visto la entrevista de Patón, mostrando nuevamente indiferencia a lo que pudiera contar el abogado en televisión: "No, ¿tú te crees que no tengo otra cosa que hacer que ver a patán?".