Tres cintas latinas aspiran al Oso de Oro de la 75 Berlinale, que se entrega hoy

Berlín, 22 feb (EFE).- Tres cintas latinoamericanas -'O último azul', de Gabriel Mascaro (Brasil); 'Dreams', de Michel Franco (México), y 'El mensaje', de Iván Fund (Argentina)- están entre las 19 aspirantes al Oso de Oro, el premio más importante de la Berlinale, que se entrega este sábado.

El jurado oficial de la 75 edición del Festival de Berlín, presidido por el cineasta estadounidense Todd Haynes, anunciará el palmarés en una gala que se celebrará por la tarde en el Berlinale Palast.

La favorita de los críticos es la cinta de Mascaro, una fábula amazónica protagonizada por la fantástica Denise Weinberg, que es una fuerte candidata al Oso de Plata a la mejor interpretación.

Otras actuaciones que han destacado en esta edición han sido las de la estadounidense Rose Byrne, por 'If I Had Legs I'd Kick You', o la de su compatriota Ethan Hawke, por 'Blue Moon', de Richard Linklater.

El filme de Linklater también tiene opciones a recibir uno de los premios importantes del palmarés, así como la alemana 'Yunan', una historia sobre el desarraigo y el exilio que firma el realizador sirio nacido en Ucrania e instalado en Alemania Ameer Fakher Eldin.

La poesía en blanco y negro de 'El mensaje'; el documental 'Timestamp' sobre las escuelas en Ucrania; la china 'Living the Land', de Huo Meng'; la noruega 'Drommer' ('Dreams'), de Dag Johan Haugerud; la surcoreana 'What Does that Nature Say to You', de Hong Sangsoo, o la alemana 'What Marielle Knows', de Frédéric Hambalek, son otros de los títulos que podrían ser premiados.

El jurado, además de Haynes, cuenta con los directores Rodrigo Moreno (Argentina) y Nabil Ayouch (Francia); las actrices Fan Bingbing (China) y Maria Schrader (Alemania); su compatriota Bina Daigeler, diseñadora de vestuario y la crítica estadounidense Amy Nicholson. EFE

