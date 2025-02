Terelu Campos reacciona con positividad a las críticas de Mariano Peña

Mariano Peña opinaba hace unos días sobre la nueva faceta de Terelu Campos como actriz y desvelaba que "me parece bien y mal. Si le sigue llamando, hace muy bien en cobrar, pero no todo el mundo es actor, como yo no puedo construir puentes. El pecado, por así llamarlo, no es de ella, es de los que la llaman".

Unas palabras duras que matizaba explicando que "ella viene del mundo de la comunicación. Ya teníamos bastante con los modelos, las modelas y las mises, que ahora también...", dejando claro que no está del todo de acuerdo a esta irrupción: "El mundillo este, que cualquiera es tertuliano y cualquiera es actor, ya me parece...".

La colaboradora de televisión ha recibido muchas críticas y al ser preguntada por ellas, ha confesado que "me parece normal" porque "cada uno puede opinar"... pero, ¿qué le han parecido las palabras de Mariano?

Terelu ha explicado que "está en todo su derecho" de dar su opinión y "además, ¿por qué me voy a enfadar? Encima con un actorazo como él, por Dios, con el que me lo he pasado divinamente".

Además, la comunicadora ha hablado sobre le conflicto que pueda tener con sus excompañeros de 'Sálvame Diario' y ha dejado claro que "no tengo nunca problema con nadie, no me meto nunca con nadie y jamás en mi vida me he metido con ningún compañero y lo saben".