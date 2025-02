Sea Mi Invitado: El Episodio de la Nube

GUIYANG, China, 21 de febrero de 2025

GUIYANG, China, 21 de febrero de 2025 /PRNewswire/ -- Desde 2014, Guizhou, una provincia pintoresca en el suroeste de China, ha surgido como un centro pionero para el desarrollo de big data, ganándose la fama de "Valle de Datos de China" El clima fresco en verano, el aire prístino, las condiciones geológicas estables, la combinación única de energía hidroeléctrica y térmica y los bajos costos de electricidad hacen que Guizhou sea un entorno ideal para fomentar la industria de big data. Como primera zona piloto de big data de China, Guizhou se ha impulsado como la vanguardia de la innovación, desafiando continuamente las percepciones y estableciendo nuevos puntos de referencia en la era digital.

La serie de vídeos cortos "Sea Mi Invitado • Mirada hacia Guizhou" (Be My Guest • Focus Guizhou, en inglés) es producida por Guizhou Satellite TV y el Centro Internacional de Comunicación de la Estación de Radio y Televisión de Guizhou, que han invitado a fotógrafos internacionales para que exploren la Guizhou vibrante y con diversidad con sus cámaras. En este episodio, la vlogger tailandesa Nalada Sungkitboon, apodada Labu, acepta una invitación de su amigo Zhao Zehua, un estudiante experto en tecnología de la Escuela de Big Data e Ingeniería de la Información de la Universidad de Guizhou, para revelar los misterios de "Guizhou en la Nube".

Comienza el viaje cuando suben a bordo de un adorable minibús autónomo, un vehículo totalmente automatizado sin piezas tradicionales como asiento del conductor, volante, pedales o espejos retrovisores. Esta innovación de vanguardia les proporciona una experiencia de viaje fresca, futurista y segura. Luego visitan el Grupo de Fosfatos de Guizhou, donde conocen a "Linlin Wang", un perro robot compacto pero muy capaz. Equipado con 5G, IA y navegación autónoma, el robot realiza tareas como inspecciones inteligentes y detección de gases tóxicos, aventurándose en áreas peligrosas para garantizar la seguridad en los lugares de trabajo. Más tarde, experimentan la tecnología de imágenes digitales, crean sus propias figuras digitales únicas y luego pasean por el Huawei Cloud Data Center Fringe, que parece un cuento de hadas, en Gui'an. Aquí, Song Qing, un experto local, les presenta las tecnologías avanzadas en la nube que impulsan la gran transformación digital de Guizhou.

"Como una muchacha tailandesa que visita Guizhou por primera vez, estoy profundamente impresionada", dijo Labu. Su primera impresión de Guizhou es de innovación vibrante e integración tecnológica perfecta. La visión de un "estilo de vida en la nube" inteligente la inspira y expresa su entusiasmo por regresar a esta extraordinaria provincia para vivir más experiencias y comprender mejor la "Guizhou en la nube".

