Listado de premios oficiales de la 75 edición de la Berlinale

Berlín, 22 feb (EFE).- Listado completo de los premios oficiales de la 75 edición del Festival Internacional de cine de Berlín.

COMPETICIÓN OFICIAL:

Oso de Oro: 'Dreams (Sex, Love), de Dag Johan Haugerud.

Oso de Plata Gran Premio del Jurado: 'O último azul', de Gabriel Mascaro.

Oso de Plata Premio del Jurado: 'El mensaje', de Iván Fund'.

Oso de Plata a la mejor Dirección: Huo Meng, por 'Living the Land'.

Oso de Plata a la mejor Interpretación protagonista: Rose Byrne, por 'If I Had Legs I'd Kick You'.

Oso de Plata a la mejor Interpretación de reparto: Andrew Scott, por 'Blue Moon'.

Oso de Plata al mejor Guion: Radu Jude, por 'Kontinental'25'.

Oso de Plata a la mejor contribución artística: 'La Tour de Glace', de Lucile Hadžihalilović.

ÓPERA PRIMA:

-- Mejor ópera prima: 'El Diablo Fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja)', de Ernesto Martínez Bucio

-- Mención especial: 'On vous croit', de Charlotte Devillers y Arnaud Dufeys.

DOCUMENTALES

-- Premio al mejor Documental: 'Holding List', de Brandon Kramer.

-- Mención especial: 'La memoria de las mariposas', de Tatiana Fuentes Sadowski.

-- Mención especial: 'Canone effimero', de Gianluca De Serio y Massimiliano De Serio.

CORTOMETRAJES

-- Oso de Oro al mejor cortometraje: 'Lloyd Wong, Unfinished', de Lesley Koksi Chan.

-- Oso de Plata Premio del Jurado de cortometrajes: 'Ordinary Life', de Yoriko Mizushiri.

-- Premio CUPRA a la dirección: Quenton Miller, por 'Koki, Ciao'. EFE

