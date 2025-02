José Manuel Díaz-Patón no tiene problema en arreglar sus diferencias con Carmen Lomana

José Manuel Díaz-Patón se sentaba ayer en '¡De viernes!' para hablar de su ruptura sentimental con Ágatha Ruiz de la Prada y aunque confesó seguir enamorado de ella, también reconoció no haberse sentido apoyado por ella ante las críticas que ha recibido estos días.

Tras su entrevista, el abogado habló en exclusiva para los micrófonos de Europa Press y aseguró que "voy a escribir mis memorias" porque "me lo he planteado y las escribiré", ya que "son mucho más interesantes que esto que nos está pasando aquí en la televisión".

Además, aseguró que no sabe si podrá retomar su relación con la diseñadora, pero también comentaba que "me lo tengo que pensar" aunque reconoció que sigue teniendo sentimientos por ella: "Eso no se borra con una goma de borrar, digo yo. Sí, el sentimiento se sigue teniendo".

En cuanto a Carmen Lomana, aunque en plató se mostró reacio a la hora de hablar de ella por no echar más leña al fuego, más tarde sí que aseguró no tener problema en hacer las paces con ella "si me pide perdón y habla normal".