Corberán: “Prefiero pensar que no es penalti, habría cambiado la dinámica”

Valencia, 22 feb (EFE).- El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, dijo, tras la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid, que prefiere pensar que la mano de Javi Galán en Mestalla no es penalti, porque, con 0-2 en el marcador, un gol habría cambiado “por completo” la dinámica del partido.

“Hay momentos que después de una derrota no quiero ni mirar; entiendo que hay un reglamento, que hay interpretación, ha habido contacto con el brazo del jugador, eso queda claro, no sé si condiciona la posición. Aunque Simeone haya dicho que ha sido penalti… Prefiero pensar que no ha sido porque duele menos”, dijo en rueda de prensa.

El técnico valencianista apuntó que su equipo podría haber manejado las situaciones mejor, y analizó que una de las claves ha sido que Antoine Griezmann ha recibido muy cómodo.

“El partido ha tenido dos mitades diferentes. Los goles eran evitables y corregiremos las acciones. Cuando juegas contra estos rivales, cualquier desajuste se paga caro y, si se ponen por delante, es muy difícil. Me quedo con la reacción en la segunda parte, fuimos más agresivos y no aprovechamos las ocasiones. El tercer gol lo considero anecdótico”, dijo.

Por último, Corberán dijo que ha visto al equipo dolido, tanto en el descanso como al final. “El equipo cree en sí mismo y en las posibilidades que tenemos. Esa frustración es proporcional a que el equipo cree. Compites contra un rival que opta a todo, pero el equipo está con el compromiso para trabajar duro y tener nuestras opciones cada partido. Nos queda seguir creciendo”, finalizó. EFE

