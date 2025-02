Trump designa a una activista afroamericana como "zar de los indultos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves el nombramiento como su "zar de los indultos" a Alice Johnson, una mujer afroamericana a la que indultó durante su primer mandato tras pasar más de 20 años en la cárcel por posesión de drogas y lavado de dinero.

"Ella va a ser mi zar del indulto y vas a encontrar gente como tú, que no debería, esto no debería haber sucedido, no debería haber sucedido. Así que vas a hacer recomendaciones, y yo seguiré esas recomendaciones para los indultos", ha declarado.

El mandatario ha dicho de Johnson, una mujer afroamericana de 69 años que había pasado 22 años en prisión con una condena a cadena perpetua cuando fue indultada, que "ha sido una inspiración para la gente". En la actualidad es una activista social defensora de la reforma de la justicia penal estadounidense.

"Alice estaba en prisión por hacer algo que hoy probablemente ni siquiera sería procesado: pasó 22 años en prisión, 22 años. Le quedaban otros 22 años, ¿podéis creerlo?", ha señalado.

Trump ha hecho el anuncio durante un acto del Mes de la Historia Afroamericana celebrado en la Casa Blanca, en el que ha calificado a los estadounidenses afrodescendientes como el "núcleo indispensable de Estados Unidos".