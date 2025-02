Temas del día de EFE Internacional del 21 de febrero de 2025 (15.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El portavoz del Ejército israelí Daniel Hagari dijo este viernes en una comparecencia ante los medios que los milicianos de Gaza mataron "con sus propias manos" a los rehenes Ariel y Kfir Bibas, de cuatro años y nueve meses cuando fueron capturados, y no disparándoles.

- El grupo islamista Hamás aseguró que los restos de Shiri Bibas, cuyo cuerpo debería haber sido entregado a Israel el jueves, pudieron mezclarse con los de otra víctima del ataque aéreo israelí en Gaza por el que murió, justificando así que el instituto forense israelí no haya podido identificar su cadáver.

- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este viernes que Hamás pagará por haber introducido el cuerpo de una mujer de Gaza y no el de la rehén Shiri Bibas.

- Un palestino de 13 años murió este viernes por disparos de las tropas israelíes en el campamento de refugiados de Yenín (norte de Cisjordania), donde mantienen una macrooperación desde el pasado 21 de enero, anunció el Ministerio de Sanidad Palestino.

- Israel pondrá en libertad a 602 prisioneros palestinos el sábado a cambio de los seis rehenes que liberará mañana y los cuatro cadáveres de ayer, jueves, anunció la Oficina de Medios para Prisioneros Palestinos de Hamás.

- Arabia Saudí acoge en Riad una cumbre de las seis potencias árabes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) junto con Egipto y Jordania para abordar la situación y la reconstrucción de la Franja de Gaza, con el objetivo de contrarrestar el plan del presidente estadounidense Donald Trump de expulsar a los palestinos.

ALEMANIA ELECCIONES

Berlín - Millones de alemanes aún no han decidido a qué partido apoyar en las elecciones generales del domingo, aunque las encuestas dan una victoria clara a la Unión Cristianodemócrata (CDU), por delante de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) y los partidos del Gobierno saliente: el SPD del canciller Olaf Scholz y Los Verdes. Por Salvador Martínez Más

- Scholz, tercero en las encuestas de intención de voto, celebra en la ciudad de Dortmund el penúltimo acto de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

- El candidato a canciller por parte de Los Verdes, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, cierra la campaña electoral con un acto en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania.

UCRANIA GUERRA

Kiev - Las autoridades de Kiev están trabajando a destajo en una misión delicada: desmentir toda la propaganda rusa hostil a Ucrania, amplificada ahora desde la misma administración de Estados Unidos, sin provocar el enfado del presidente Donald Trump. Por Marcel Gascón

(Se han enviado además nuevos textos de la serie previa sobre el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, entre ellos uno desde Dnipro que habla de las ONG que atienden a los nuevos desplazados y otro sobre los refugiados ucranianos que viven en Europa)

PAPA SALUD

Roma - El papa ha pasado una buena noche y esta mañana se ha levantado y ha desayunado, al cumplirse el octavo día desde su ingreso en el hospital Gemelli de Roma, informó este viernes el Vaticano, después de la "leve mejoría" experimentada por Francisco en los últimos días.

- Las condiciones de salud del papa Francisco, hospitalizado desde hace una semana, mejoran ligeramente, pero en el Vaticano es inevitable que los cardenales hablen de la posibilidad que el pontífice tiene de presentar una renuncia. Por Cristina Cabrejas

G20 EXTERIORES

Johannesburgo - Los ministros de Exteriores del G20 clausuran su primera reunión bajo la presidencia sudafricana, en la que han evaluado, entre otros temas, los actuales retos geopolíticos en el mundo, ante la gran incertidumbre creada por las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump.

- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, apoyó en la reunión del G20 en Sudáfrica el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, de alcanzar un acuerdo con Rusia para acabar con la guerra de Ucrania.

MILEI EEUU

Washington - El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrecerá un discurso sobre el modelo económico argentino y se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de su viaje a Estados Unidos, donde el sábado participará en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro ultraderechista del mundo.

- Se ha enviado información de que en un encuentro no previsto en el foro ultraderechista, Milei le regaló al magnate Elon Musk una motosierra, en alusión a los le regaló una motosierra haciendo alusión a los recortes que este está emprendiendo en EE.UU.

EEUU JUSTICIA

Nueva York.- Luigi Mangione, el joven estadounidense acusado de asesinar en plena calle al CEO de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson, comparecerá este viernes por primera vez ante un juez en Nueva York.

(La audiencia comenzará a las 14.15 hora local (19.15 GMT)

- La recaudación de fondos a través de una plataforma digital para la defensa de Mangione superó ya el medio millón de dólares marcando este viernes los 514,471 de dólares.

CARIBE CUMBRE

Bridgetown (Barbados) - Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) hacen balance de su reunión celebrada en la capital de Barbados con la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y en la que se ha hablado de seguridad alimentaria, emergencia climática y la crisis en Haití, entre otros temas.

BOLIVIA ELECCIONES

El Alto (Bolivia) - El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) realiza un congreso para determinar la elección de su candidato presidencial para las elecciones de agosto, después de que el expresidente Evo Morales (2006-2019) perdiera el histórico liderazgo de la agrupación política y se distanciara del actual presidente de Bolivia, Luis Arce.

RD CONGO CONFLICTO

Kinsasa/Madrid - El conflicto de la República Democrática del Congo (RDC), donde miles de personas han muerto en los enfrentamientos entre el Ejército congoleño y el movimiento rebelde M23, ha llegado al fútbol europeo, la NBA estadounidense y a la Fórmula 1, entre otros, por las acusaciones de la RDC a Ruanda, patrocinador este último de equipos de alto nivel, de dar apoyo a los insurgentes. Por Prince Yassa y Gaspar Ruiz-Canela

(Texto)

CINE BERLINALE

Berlín - A falta de conocer mañana el palmarés las proyecciones de la 75 edición de la Berlinale se cerraron este viernes con 'Lurker', una historia de obsesiones que es el debut en la dirección de Alex Russell, guionista conocido por su trabajo en la serie 'The Bear'.

AGENDA INFORMATIVA

América

16:00h.- Nueva York.- ONU UE.- Rueda de prensa del embajador de la UE ante la ONU, Stavros Lambrinidis. EU Delegation to the UN, 666 Third Ave, 31st Fl. (Texto)

16:00h.- Washington.- ARGENTINA MILEI.- En su segunda jornada en Washington, el presidente argentino, Javier Milei, da un discurso en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado "El modelo económico argentino". (Texto) (Foto)

17:00h.- Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- Fanáticos realizan un homenaje en Ciudad de México a la fallecida Paquita la del Barrio (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Guayaquil.- ECUADOR CHINA.- Ecuador inaugura una nueva ruta comercial con China a través del puerto peruano de Chancay. Contecon, Av. De la Marina (Texto)

Ciudad de Panamá.- PANAMÁ CANAL.- El buque de carga de vehículos Höegh Aurora, conocido como el "más grande y ecológico del mundo" en su categoría, atraviesa este viernes el Canal de Panamá. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- MILEI EEUU.- El presidente de Argentina, Javier Milei, ofrecerá un discurso sobre el modelo económico argentino y se reunirá con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de su viaje a Estados Unidos, donde el sábado participara en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro ultraconservador del mundo. (Texto)

Bogotá.- ANDREA BOCELLI.- El cantante italiano Andrea Bocelli da un concierto en Bogotá con el que celebrará más de tres décadas de carrera musical. Estadio El Campín (Texto) (Foto)

Santiago.- CHILE VENEZUELA.- Se cumple un año del asesinato del exteniente venezolano asilado en Chile, Ronald Ojeda, un crimen por el que ya han sido detenidos varios miembros de la organización trasnacional Tren de Aragua y en el que la Fiscalía chilena tiene sospechas firmes del chavismo. (Texto)

Nueva York.- WALL STREET COYUNTURA.- La bolsa de Wall Street termina una semana más corta de lo normal por el festivo del Día del Presidente y marcada por la incertidumbre arancelaria, el repunte de la inflación en Estados Unidos y la publicación de las actas de la Reserva Federal (Fed), decidida a no bajar por el momento los tipos de interés. (Texto)

Lima.- PERÚ PIB.- El Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú (INEI) divulga el dato del crecimiento del PIB en el último trimestre de 2024. (Texto)

San Juan.- CARIBE CUMBRE.- Los jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) se reúnen en Barbados para tratar la seguridad alimentaria, el cambio climático y los desafíos actuales en Haití, entre otros temas. (Texto) (Foto)

La Paz.- BOLIVIA ELECCIONES.- El oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) realiza un congreso para determinar la elección de su candidato presidencial para las elecciones de agosto, tras que el expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) perdiera el histórico liderazgo de la agrupación política y de su distanciamiento con el Gobierno de Luis Arce. (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- EEUU PRENSA.- Una exposición en la Biblioteca Pública de Nueva York celebra los cien años de la revista The New Yorker, un referente en el periodismo cultural y de investigación. NYPL, sede central en Bryant Park (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU ULTRADERECHA.- Nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés), el principal foro de ultraderecha del mundo, en el que el sábado intervendrán los presidentes Donald Trump y Javier Milei. (Texto)

Nueva York - SALMAN RUSHDIE - Inician los argumentos finales en el juicio de Hadi Matar, acusado de intentar asesinar al escritor Salman Rushdie en agosto de 2022. (Texto)

Santiago de Chile - CHILE VENEZUELA - Se cumple un año del asesinato del exteniente venezolano asilado en Chile, Ronald Ojeda, un crimen por el que ya han sido detenidos varios miembros de la organización trasnacional Tren de Aragua y en el que la Fiscalía chilena tiene sospechas firmes del chavismo. (Texto)

Europa

15:00h.- Bratislava.- PRENSA ANIVERSARIO.- Concentraciones ciudadanas convocadas en numerosas ciudades eslovacas y unas veinte localidades extranjeras para conmemorar el séptimo aniversario del asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak, que indagaba sobre una trama de corrupción que afectaba al Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El candidato a canciller por parte de Los Verdes, el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, cierra la campaña electoral con un acto en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania cuando su partido va cuarto en las encuestas de intención de voto y los ecologistas quieren desempeñar un papel en la formación de Gobierno después de las elecciones generales del domingo.

16:00h.- Berlín.- ALEMANIA ELECCIONES.- El canciller alemán, Olaf Scholz, candidato a repetir en el cargo por el Partido Socialdemócrata (SPD), tercero en las encuestas de intención de voto, celebra en la ciudad de Dortmund el penúltimo acto de campaña de cara a las elecciones generales del próximo domingo.

Oriente Medio

Abu Dabi.- EMIRATOS DEFENSA.- Emiratos Árabes Unidos celebra una nueva edición de la Exhibición Internacional de Defensa (IDEX), con la participación de más de 1.560 empresas de 65 países.

Beirut.- ISRAEL PALESTINA.- Una representación de parlamentarios europeos del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) encabezada por Iratxe García, presidenta del grupo, visita el Líbano para reunirse con representantes del país y de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en el marco de una gira por Oriente Medio.

África

Johannesburgo.- G20 EXTERIORES.- Los ministros de Exteriores del G20 clausuran su primera reunión bajo la presidencia sudafricana para evaluar, entre otros temas, los actuales retos geopolíticos en el mundo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

