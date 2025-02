Nuevo ministro de Defensa reconoce que la seguridad va mal en varias partes de Colombia

Bogotá, 21 feb (EFE).- El designado ministro de Defensa de Colombia, general retirado Pedro Sánchez Suárez, reconoció este viernes que la seguridad del país está mal por el accionar de las guerrillas y otros grupos armados ilegales.

Así lo aseguró en una entrevista con Caracol Radio luego de que la gobernadora del departamento del Chocó (oeste), Nubia Córdoba, manifestara que esa región está "peor que nunca" en materia de inseguridad y violencia por las acciones de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otro grupos armados ilegales.

"No me atrevo a decir peor que nunca, pero sí estamos mal. Si uno mide, las personas que tienen 60 años no han tenido un momento de paz en Colombia", aseguró Sánchez, quien el jueves pidió la baja del servicio activo como general de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) para asumir como civil el Ministerio de Defensa.

En las últimas semanas el ELN ha librado combates en la región del Medio San Juan con el Clan del Golfo, lo que deja unos 3.600 desplazados y más de 12.000 personas confinadas en diferentes caseríos.

El ELN también ordenó un paro armado de 72 horas que finaliza este viernes en esa parte del Chocó.

En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento por carreteras y ríos, la movilidad de las personas en las zonas pobladas y el cierre de los comercios e incluso de los colegios.

Además, en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, el ELN está enfrentado desde mediados de enero con una disidencia de las FARC, choques que han dejado al menos 63 muertos y unas 85.000 personas afectadas, la mayoría de ellos desplazados.

Sin embargo, Sánchez señaló que si se miran las cifras de homicidios, robos y ataques a pueblos de hace 20 años, "uno podría decir que vivíamos una tragedia" aunque después "se recuperó la seguridad" que nuevamente está comprometida.

"En este momento explotó una bomba de tiempo con grupos criminales que traicionaron la voluntad del presidente de la república y de los colombianos; y mientras estaba la mano bondadosa, auténtica, genuina del presidente con la política de paz total, por debajo (de la mesa) estaban (los grupos guerrilleros) aumentando ese cáncer", dijo.

Sánchez explicó que actualmente los homicidios y otros indicadores de inseguridad se han incrementado, por lo que dijo que hay que actuar.

"Si hay que resolver un problema, hay que reconocerlo crudamente, no podemos manejarlo de otra manera", concluyó. EFE

