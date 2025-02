'Ni Una Menos' sobre el 'criptofiasco': "Es un tipo de masculinidad asociada al riesgo"

Laura Guarinoni

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- La integrante y portavoz del colectivo argentino 'Ni Una Menos', Lucía Cavallero, vinculó el escándalo por la fallida criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei, con un “tipo de masculinidad asociada al riesgo” promovida por la extrema derecha.

“Ante ciertos modelos de masculinidad que se pusieron en crisis por los feminismos, el sistema financiero y el Gobierno (argentino) tratan de dar una respuesta con un tipo de masculinidad asociada al riesgo”, afirmó a EFE la también socióloga y especialista en economía feminista.

Cavallero consideró que la promoción que hizo Milei de la criptomoneda, que se desplomó a las pocas horas de su lanzamiento, "merece que el Gobierno renuncie y haya un juicio político”.

La referente del movimiento feminista indica que la ultraderecha usa a los varones jóvenes con trabajos precarizados para que reafirmen su masculinidad con inversiones especulativas.

“Se asocia a la inversión financiera con el trabajo, el Gobierno está tratando de disputar a esos jóvenes, tratando de hacer que sean especuladores y también antifeministas”, dijo.

El colectivo 'Ni Una Menos' apunta que desde que el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) hizo que Argentina asumiera la deuda más grande de su historia con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al pedir 45.000 millones de dólares, "proliferaron los productos financieros para (poder) vivir y aparecieron las microespeculaciones, en las que participan muchos varones jóvenes".

Cavallero, que también es coautora del libro 'Una lectura de la deuda', explica que en estos contextos son las mujeres las que de forma mayoritaria asumen las deudas con altas tasas de interés porque piden créditos a financieras y prestamistas para sacar adelante a sus familias.

"La consigna que llevamos a las marchas de 'Vivas, Libres y Desendeudadas' es por la deuda que toma el Estado, pero también por la deuda que necesitamos para vivir, que muchas veces nos oprime en la vida cotidiana y no nos deja decir no cuando queremos decir no", argumentó.

Tras el escándanlo del 'criptofiasco', la agrupación de mujeres 'Ni Una Menos' ha convocado a través de sus redes a movilizarse el próximo 8M, Día de la Mujer, "contra la casta financiera".

"Devolvemos la idea de casta que el Gobierno instaló diciendo que la verdadera casta de este país es la casta financiera: los fondos de inversión, los que viven de la deuda del Estado, los que especulan, los que viven de la timba financiera", dijo Cavallero.

Y agrega: "La casta financiera explica que a nosotras nos falten derechos, que no se pueda financiar la línea 144 (atención a víctimas de la violencia), que estén despidiendo gente de los programas y las políticas públicas" de protección y derechos de las mujeres. EFE

