Míchel, antes de visitar al Real Madrid: "No me preocupa el arbitraje"

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado que no le preocupa el arbitraje y que hay que dejar hacerles su labor, siendo su máxima preocupación el Real Madrid, equipo al que se enfrentará este domingo (16.15) en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de LaLiga EA Sports, y el juego de su equipo antes de pensar en si les favorecerá o perjudicará el arbitraje.

"La máxima preocupación es el Real Madrid, la segunda mayor preocupación es el estilo de juego del Girona, y ya no hay ninguna tercera preocupación. No me preocupa el arbitraje, creo que hay que dejarles hacer su labor y que no sea protagonista, porque los protagonistas están dentro del terreno del juego y son los jugadores", ha manifestado el técnico 'gironí' en rueda de prensa.

El entrenador madrileño ha afirmado que "hay que quitar del foco al arbitraje", asegurando que tienen un trabajo muy difícil. "Mi preocupación es el Real Madrid. Creo que hay que quitar del foco al arbitraje, que siempre hay polémicas y puede haber situaciones a favor o en contra, pero creo que es un trabajo muy difícil, muy complicado, y que no debe ser el foco de atención", ha declarado respecto a si puede afectar al partido la reciente tensión entre el Real Madrid y el arbitraje.

Míchel, por otro lado, ha dejado claro que en el partido de este domingo tienen que ser protagonistas con el balón, pero que deben tener una "concentración impresionante" cuando tengan que defender. "Nuestra idea es ser protagonistas del juego, pero seguro que habrá momentos en este partido que tenemos que tener una concentración impresionante en defensa. En defensa de espacios y también cuando nosotros estamos en la pelota, en la vigilancia", ha argumentado.

"Necesitamos mirar la presión de atrás hasta arriba, no al contrario. Porque, si no, no cogeremos ningún jugador como Vinicius, Rodrygo o Valverde. Son jugadores que, con espacios, son muy complicados de parar. Y por eso pienso que tenemos que mirar nosotros a la presión de atrás para ir hacia delante a presionar. Si no, es imposible parar estos jugadores", ha explicado.

Preguntado sobre si firmaba el empate, Míchel aseguró que nunca piensa en que no puedan sumar los tres puntos. "Nunca pienso que no podemos ganar, nunca. En mi cabeza pienso que podemos hacer un gran partido y que en el fútbol pasan cosas y es posible ganar los tres puntos", ha admitido.

Sobre el estilo de juego reconoció que tiene dudas después de los últimos partidos. "Llevo tres años y medio aquí con una idea de juego y tengo dudas de si es la mejor en estos momentos, porque somos de los peores equipos en pérdida de balón, donde el rival genera ocasión de gol e incluso nos hace goles. Quiero decir que en eso tenemos que mejorar mucho, y es algo que el jugador hace porque yo se lo pido", ha apuntado.

En esta visita al Santiago Bernabéu el técnico 'gironí' no podrá contar con Yangel Herrera, una baja "muy importante", pero considera que hay otros jugadores que pueden sustituirle bien. "La baja de Yangel es importante, porque es un jugador que ha ganado duelos, pero pienso que hay compañeros que pueden hacer este trabajo y lo harán bien", ha explicado.

Finalmente Míchel reconoció que el nuevo fichaje Arthur Melo está disponible para jugar este domingo en el Bernabéu. "Hemos visto datos de la semana y veremos, pero está cerca de estar para jugar 90 minutos. No sé si jugará desde el principio, pero es un jugador que ya está para jugar", ha finalizado.