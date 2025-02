Libertad de prensa, ante el ataque de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial

Fabio Agrana

Ciudad de Panamá, 21 feb (EFE).- La libertad de expresión y los derechos humanos, como soportes fundamentales de la democracia, sufren la acometida de las plataformas digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial, así como de la mentira y la posverdad que se erigen en sus principales desafíos, dijeron a EFE esta semana los participantes en un foro que debatió el tema.

Esto cobra actualidad con la "nueva narrativa" en boga desde la Casa Blanca que choca con el ejercicio de estos derechos, según los participantes en el foro 'Memoria y Voz' en defensa de la libertad de expresión y de los derechos humanos, organizado por el Centro Cultural de España en Panamá.

El foro, en el que participaron los periodistas panameños Raisa Urribarri y Fernando Martínez, y el español Alfonso Bauluz, fue convocado para recordar el "asesinato" hace 35 años del fotoperiodista español Juantxu Rodríguez por las tropas norteamericanas durante la invasión de EE.UU. a Panamá, iniciada el 20 diciembre de 1989.

Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, aseguró a EFE que los actuales "no" son buenos tiempos para la libertad de expresión y los derechos humanos, los cuales en esencia vienen de la mano con el asalto de las nuevas tecnologías.

"Son terribles, pero a la vez son interesantes y son un reto", dijo Bauluz, con una larga experiencia como periodista internacional en EFE.

Autor del libro 'Prensa y manipulación: El Pentágono y las operaciones de Información' (Madrid, Fragua, 2018), Bauluz señala que hay que tener en cuenta que "se ha desplazado por completo el eje a las plataformas y su algoritmo y la inteligencia artificial ahora es el campo de juego".

El "problema", de acuerdo con el ganador del Premio colectivo extraordinario Ortega y Gasset por la cobertura de la guerra de Irak, "es que la prensa probablemente no haya sabido acomodarse a esas circunstancias".

También señala que está la desinformación "que ni siquiera necesita la mentira. Basta la media verdad, basta embromar, basta el ruido, o basta, que es lo que vemos con más frecuencia, con cuestionarlo todo de manera que el ciudadano no se crea nada. Y cuando no se cree nada, obviamente pues es fácilmente manipulable, cuando no tiene confianza en ninguna institución, la que sea".

El punto, añade, es que "no hay sociedad libre y democrática sin una información veraz. No hay, eso no existe. El problema es cómo enfrentarnos al algoritmo y a la inteligencia artificial, que puede ser un aliado o desgraciadamente muchas veces estamos viendo que es un enemigo".

"No hay defensa posible de los derechos humanos sin una información veraz en una sociedad democrática", subrayó.

Raisa Urribarri, doctora en Ciencias Humanas e investigadora en el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps), coincide con Bauluz en que "es imposible concebir un régimen democrático, la supervivencia de un régimen democrático, si no es en un clima de libertades de expresión, de búsqueda y acceso a la información y de prensa".

"Es que la libertad de expresión es garantía para el ejercicio de otros derechos, para el derecho de asociación, el derecho de participación política. Es decir, sin libertad de expresión la verdad es que viviríamos en sociedades cerradas, en sociedades autárquicas y es lo que vemos", sostuvo Urribarri.

Otro indicativo de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa, en el caso específico de Centroamérica, anotó Bauluz, ha sido el "aluvión" de peticiones de apoyo y de ayuda que ha recibido RSF por la decisión del Gobierno de EE.UU. de "suprimir una organización de cooperación internacional como la USAID" (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional).

Bauluz destacó que "esto ha significado que no se financien medicamentos y vacunas, pero también que muchas organizaciones, que precisamente (están) para proteger a los periodistas en el exilio, digamos de las restricciones a la libertad de prensa en países como Cuba, países como Venezuela, como Nicaragua, pues se han visto de un día para otro sin ese aporte".

Esto significa, explicó, que el Departamento de Estado podrá elegir el interlocutor, no a través de organizaciones de la sociedad civil "que están familiarizadas con el fenómeno, con las circunstancias, con los problemas que se canalizan con esos aportes, esas ayudas: Digamos que el secretario de Estado norteamericano podrá apoyar al medio que a él le plazca".

"Todo imperio construye su narrativa", manifestó a EFE por su parte Fernando Martínez, excorresponsal de la Jornada de México y coautor con Pedro Rivera de 'El libro de la invasión' (1998), para señalar que para invadir Panamá el 20 de diciembre de 1989, EE.UU. esgrimió que tenían "un dictador (Manuel Antonio Noriega) y había que restaurar la democracia", mientras que en Irak en 2003 culparon a las supuestas armas de destrucción masiva.

Según Martínez, analista de opinión en la cadena panameña TVN Noticias, "estamos en la era de la posverdad", y "uno de sus artífices es Elon Musk, la mano derecha de Trump", dice.

Añadió que los recursos que tienen a su disposición Trump y Musk para imponer sus mentiras son "realmente infinitos".

"Son personajes que dicen alegremente sus mentiras y estas mentiras solamente son validadas en las redes sociales que controlan" agrega. EFE

