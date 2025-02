La reacción del Valencia contra la presión del Atlético

Valencia/Madrid, 21 feb (EFE).- Tres victorias consecutivas del Valencia en Mestalla advierten este sábado al Atlético de Madrid, enfrentado a la reacción de su rival, a las dudas propias y a la presión de la intensa competencia por el título de LaLiga EA Sports, después de sumar sólo seis de los quince puntos disputados desde que fue 'campeón' de invierno.

Desde el pasado 12 de enero, cuando completó la primera vuelta con una victoria ante Osasuna, apenas mes y medio después el conjunto rojiblanco ha decaído; derrotado por el Leganés (1-0), empatado por el Villarreal (1-1) y el Celta (1-1) en el Metropolitano, con un 1-1 ante el Real Madrid y con un solo triunfo, por 2-0 al Mallorca. Ha perdido nueve puntos en cinco choques cuando en toda la primera vuelta solo cedió trece en 19 encuentros.

Caído hasta la tercera posición, salvado un agónico punto el pasado sábado contra el Celta gracias a la irrupción por enésima vez de Alexander Sorloth (1-1) y superado en la clasificación por Barcelona y Real Madrid, un punto por encima, la lucha del Atletico por LaLiga sigue intacta. La última vez que estuvo todo tan igualado, en 2013-14, el grupo de Diego Simeone fue el campeón.

Un precedente, también un aval, que alienta al conjunto rojiblanco, pero que simplemente es pasado, ininteligible en el presente si su futuro no es tan regular o más que la primera vuelta, si no reencuentra la pegada de entonces o si no demuestra la fortaleza defensiva que lo recompuso a finales de octubre y lo llevó hasta el liderato entre finales de diciembre y principios de enero.

Todo está al alcance del Atlético, que empieza en Valencia un maratón decisivo: 7 partidos en 21 días entre todas las competiciones que marcarán la dirección y el destino del equipo de Simeone en LaLiga, en las semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona y en los octavos de la Liga de Campeones contra el Real Madrid.

Y LaLiga pasa por Valencia. Tan minimizado ya su margen de error, la victoria es fundamental para el Atlético; sin Pablo Barrios, sancionado, ni Koke Resurrección, lesionado, para la visita a Mestalla. Marcos Llorente será la solución en el centro del campo. Conor Gallagher seguirá en la suplencia de los últimos cinco duelos.

Es una de las novedades de la alineación, según las pruebas de Simeone, como la titularidad en el lateral derecho de Nahuel Molina, beneficiado por el retorno de Llorente a su posición original, o la suplencia de Javi Galán, quien dejará su sitio a César Azpilicueta en la defensa.

La competencia es muy potente en el centro de la zaga: José María Giménez, renqueante de un golpe a principios de semana; Robin Le Normand y Clement Lenglet para dos puestos. En Valencia, Le Normand y Lenglet apuntan al once. En el último choque ante el Celta jugaron Le Normand y Giménez.

Aún no hay sitio en el once inicial para Sorloth, figura capital desde el banquillo y decisivo en los triunfos contra el Alavés (2-1), el Getafe (1-0) o el Barcelona (1-2) en los últimos tiempos, además del pasado sábado en el 1-1 ante el Celta. El ataque titular es Julián Álvarez-Antoine Griezmann, aunque esta vez con el argentino tirado a la izquierda. A Simeone no le caben los tres a la vez de titulares desde el pasado septiembre, en el 1-1 del derbi.

El portero Jan Oblak; los extremos Giuliano Simeone y Samuel Lino, ganador últimamente de la competencia por el sector izquierdo, y el centrocampista Rodrigo de Paul completan el equipo del técnico argentino para Valencia, advertido por la derrota 3-0 de su última visita a Mestalla, donde el conjunto local encadena ahora tres triunfos, a la espera del Atlético.

El equipo de Carlos Corberán, que ha advertido que se miden a un rival "sin debilidades", quiere alargar su buena dinámica tras el empate en los últimos minutos en Villarreal y las victorias contra la Real Sociedad, el Celta de Vigo y el Leganés que le han permitido igualar en puntos a Las Palmas, que marca ahora mismo la salvación, y buscará repetir la victoria de la pasada temporada contra el equipo colchonero (3-0).

No será tarea fácil para el Valencia, que, si bien ha mejorado notablemente sus registros goleadores, tendrá enfrente al equipo menos goleado de LaLiga con tan solo 16 tantos en contra. Esa responsabilidad recaerá en Hugo Duro, el delantero referencia del equipo y que la pasada temporada marcó un doblete ante el equipo madrileño.

Corberán no suele introducir cambios en sus alineaciones si no es por obligación, pero, dado el buen rendimiento de jugadores como Sadiq Umar, artífice del empate en La Cerámica, o el mediapunta Iván Jaime, uno de los dos podría sustituir a André Almeida en el once.

Otra de las dudas estará en la defensa, que presumiblemente será de cinco y sus componentes dependerán de la participación o no de Diakhaby, que se entrenó al margen durante dos días esta semana.

Luis Rioja podría volver a ocupar el carril derecho, con Foulquier, Mosquera y Tárrega como centrales y Gayà en la izquierda. Además, el Valencia recupera al apercibido Barrenechea, que volvería a compartir centro del campo con Javi Guerra, que también entrenó al margen parte de la semana por gestión de esfuerzos.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Luis Rioja, Foulquier, Tárrega, Mosquera, Gayà; Diego López, Barrenechea, Javi Guerra, André Almeida o Iván Jaime; y Hugo Duro.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Le Normand, Lenglet, Azpilicueta, Lino; Giuliano, De Paul, Llorente, Julián Alvarez; Griezmann.

Árbitro: Busquets Ferrer (C. Balear).

Estadio: Mestalla.

Hora: 18.30 horas (17.30 hora GMT).

----------------------------------------------

Puestos: Valencia (18º, 23 puntos); Atlético de Madrid (3º, 50 puntos).

La clave: La prueba de fuego de Llorente contra Javi Guerra.

El dato: El Atlético es el equipo menos goleado de Liga (16 goles) y el Valencia el tercero más goleado (38) empatado con el Alavés, por detrás de Las Palmas (41) y Valladolid (52).

Las frases:

Carlos Corberán: "No creo que tengan una debilidad pese a que no vayan a contar con dos de sus mediocentros (Koke y Barrios)".

Simeone: "El Valencia es un equipo diferente al de meses atrás".

Bajas: Thierry Rendall (lesión), en el Valencia; Koke (lesión) y Barrios (sanción), en el Atlético.

Apercibidos: Foulquier por el Valencia; Julián Alvarez, Koke y Giménez, en el Atlético. EFE

plm/cta-id /og