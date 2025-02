La española Rozalén en la piel de Chavela Vargas: no me podía perder este privilegio

Madrid, 21 feb (EFE).- La cantante española Rozalén vuelve a meterse desde este viernes en la piel de la "inimitable" Chavela Vargas en una obra con la que da el paso de debutar como actriz y no en un papel sencillo.

"Es como empezar la casa por el tejado", reconoció hoy la artista en rueda de prensa, en la que señaló como "bendito el día" en que se atrevió: "Me costó tomar la decisión porque soy bastante insegura, pero sentía que esto lo tenía que hacer, que no me podía perder este privilegio de crecer".

Escrita y dirigida por Carolina Román y con dirección musical de Alejandro Pelayo, tras su exitoso paso por otras ciudades españolas, la obra 'Chavela', que tiene como protagonista a la artista mexicana, llega a Madrid para hablar no del mito, sino de la persona.

"Era una criatura celestial y mágica que vino a este mundo a enseñarnos verdades como puños", destacó Román, quien decidió ahondar en esta historia tras conocer a María Cortina, una de las mejoras amigas de la artista y heredera de sus derechos universales.

Lo hace a través de Luisa Gavasa, compañera de Rozalen en el reparto, que vuelve con este papel al teatro. "Me he dado cuenta de que había estado demasiado tiempo lejos de un escenario", comentó la actriz, que interpreta a la Chavela que, en el umbral de la muerte en su casa en Teploztán (México), recorre una vida de alegrías y sombras.

"Somos diametralmente opuestas en muchas cosas, pero yo soy una mujer feminista que también tuvo que andar demostrando todo el tiempo que servíamos. Además, a mi edad veo la muerte más cerca y este papel me ha hecho enfrentarme a ello de una manera gozosamente dolorosa", destacó la veterana actriz.

Ante sus ojos desfila "un elenco de fantasmas" desde la Chavela joven, interpretada por Paula Iwasaki, en los que pudieron ser los años más oscuros de la cantante nacida en Costa Rica, que llegó a decir: "Todo el dolor lo pagué en la infancia".

En ese dolor y en el pozo del alcoholismo, en el amor y el desamor que teje junto a personajes como Frida Kahlo (interpretado por la joven debutante Laura Porras), se curtió la piel y la voz de una mujer que, en palabras de la dramaturga, "logró abrirse un mundo en tierra de machos".

Y para encarnar a la Chavela convertida en mito, Rozalén se alterna con otra cantante que debuta como actriz, Nita.

La premisa para todas las Chavelas ha sido alejarse del intento de calcar la realidad. "Ella fue inimitable y eso ha ayudado bastante, porque imitar el acento habría sido un error. De alguna manera todas juntas la canalizamos poniendo nuestro puntito de arte", apuntó Rozalén.

"Habla de cualquiera de nosotros y es mi deseo que sirva como un espejo", apuntó Carolina Román sobre un espectáculo que, para ella, "no es un musical al uso, sino teatro donde se canta". EFE

(Foto)