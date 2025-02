Kristoff: "Tuve que hacer un esfuerzo extra por la escapada y no estaba fresco"

Pozoblanco (Córdoba, España), 21 feb (EFE).- El noruego Alexander Kristoff, del equipo Uno-X Moblity, que venció este viernes en la tercera etapa de la 71 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía-Ruta del Sol, destacó en la línea de meta de Pozoblanco (Córdoba) la importancia del éxito conseguido, aunque admitió que fue “complicado” debido a que tuvo que realizar un “esfuerzo” a la hora de neutralizar la escapada de tres corredores.

“Tuvimos que luchar contra la escapada y luego también con los abanicos. No estaba muy fresco de cara al último kilómetro, hubo dos lanzadores que no están habituados a ellos y cometieron algún error y eso me costó hacer un esfuerzo extra, pero por suerte me salió bien”, destacó Alexander Kristoff, veterano ciclista de 37 años.

“Es el segundo triunfo de la temporada del equipo y nos tiene que dar moral para seguir con la misma ilusión en las pruebas en las que competimos. Personalmente, tengo como reto alcanzar las cien victorias como profesional y la de hoy tiene méritos ante rivales del prestigio de Turner o Van Gils”, apuntó.

Profesional desde 2006, el corredor nacido en Oslo y criado en Stavanger tiene como éxitos más importantes en su palmarés la Milán-San Remo de 2014, un bronce en los Juegos Olímpicos de Londres, cuatro etapas en el Tour de Francia, seis en el Tour de Catar, ocho en el de Oman y tres en la Vuelta a Alemania. EFE

