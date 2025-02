Hansi Flick: "Lo que están haciendo en España con los árbitros es increíble"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha defendido este viernes a los árbitros y ha calificado de "increíble" lo que está sucediendo últimamente en España, con la carta del Real Madrid solicitando un cambio en el arbitraje o lo sucedido con el colegiado Munuera Montero, al que acusaron de tener un conflicto de intereses tras expulsar a un Jude Bellingham que le dijo 'fuck off' en la cara.

"Quiero decir que para la competición es muy importante tener a los árbitros. Y lo que quiero decir es que en este momento lo que están haciendo aquí en España con los árbitros es increíble. Se tiene que pensar en sus familias, también. Cada uno de nosotros puede cometer errores y, si esto sucede, creo que la responsabilidad de los entrenadores y de todos los jugadores es protegerlos", ha señalado en rueda de prensa.

Además, a Flick no le gusta "gastar energía" en hablar de los colegiados. "No me gusta que se gaste energía para discutir con el árbitro. No, el árbitro toma su decisión. En el pasado no teníamos VAR, ahora sí tenemos VAR y hay que confiar en ellos. Y creo que la RFEF tiene que demostrar lo fuerte que es y que los árbitros tienen una labor importante; tenemos que cuidarlos", ha añadido.

"Tenemos que cambiar un poco estas cosas sobre ellos (los colegiados), porque son humanos. Y es normal que cometas algunos errores. También cada jugador, cada entrenador, cada uno de nosotros comete errores. Y tenemos que cuidarlos, porque los árbitros son humanos y tenemos que protegerlos y proteger la labor arbitral", ha reiterado el técnico alemán del Barça.

De este modo, tampoco quiere poner excusas basándose en los arbitrajes. "Siempre vamos a buscar excusas y, si perdemos, ¿es culpa del árbitro? No. Todos podemos cometer errores, también el árbitro. Pero debemos protegerles porque no podemos jugar sin el árbitro. Para mí lo importante es proteger al árbitro. Tenemos que jugar mejor para ganar, y ya está bien", ha valorado.

En cuanto a esa sanción de dos partidos al madridista Jude Bellingham, no quiso entrar a valorarla. "No tengo que decir nada de la sanción a Bellingham (respecto a su sanción, que fue de dos partidos igual sin decirle nada al árbitro). Bellingham es buenísimo, uno de los mejores en su posición. Pero no es mi jugador y no tengo que decir nada de él, primero. Yo espero que mi equipo funciones como quiero en el terreno de juego, eso es todo", ha manifestado.