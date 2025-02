FundéuRAE: elecciones en Alemania, claves de redacción

Madrid, 21 feb (EFE).- Con motivo de la celebración de las elecciones en Alemania el 23 de febrero, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, ofrece a continuación una serie de claves sobre ciertas voces y expresiones de uso frecuente en las noticias relacionadas.

1. El giro “elecciones federales”, en minúscula

La expresión “elecciones federales” tiene valor descriptivo y no necesita mayúscula. Con ella se señala que estos comicios tienen como propósito renovar los órganos legislativos y el Gobierno del poder central, y no los de los estados federados u otras entidades menores.

2. Nombres de las cámaras

El poder legislativo lo ejercen dos cámaras: el “Bundestag” es la Cámara Baja, mientras que el “Bundesrat” es la Cámara Alta. Es frecuente conservar los nombres propios en alemán, que se escriben en redonda.

La primera de ellas elige al “canciller”, escrito en minúscula, que es como se suele conocer al presidente del Gobierno del país.

3. Nombre del país

El nombre oficial de Alemania es “República Federal de Alemania” (y no “Alemana”), que se abrevia a menudo con la sigla “RFA”. El nombre oficial de la antigua “Alemania Oriental” (o “del Este”) era “República Democrática Alemana” (y no “de Alemania”), cuya sigla es “RDA”.

4. Nombres de los partidos

Los partidos y coaliciones alemanes se suelen conocer por su traducción al español, aunque las siglas siguen siendo las originales, escritas en redonda. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: “Partido Socialdemócrata de Alemania” (SPD), “Unión Demócrata Cristiana” (CDU), “Unión Social Cristiana” (CSU), “Los Verdes” (el nombre incluye el artículo), “Alternativa para Alemania” (AfD, con la letra efe en minúscula), “Partido Democrático Libre” (FDP), “La Izquierda” (el nombre incluye el artículo).

5. La expresión “gran coalición”, en minúscula

La expresión “gran coalición”, que se emplea en referencia a las coaliciones de los grandes partidos, aun siendo de diferente color político, tiene carácter descriptivo y, por tanto, no necesita ningún destacado. Ocasionalmente aparece en alemán, es decir, “große Koalition”, pero es preferible la forma española, que resulta más transparente y está ampliamente extendida.

6. “Estado” y “land”

Alemania se organiza en 16 “estados”, voz que se escribe en minúscula inicial porque se trata de divisiones políticas internas del país. Sí se escribe “Estado” con mayúscula inicial en referencia a toda Alemania.

En ocasiones y por su carácter singularizador, se emplea “land”, voz recogida en el diccionario académico en cursiva, pues se trata de un extranjerismo, y en minúscula, según las normas generales de los nombres comunes (aunque en alemán lleve mayúscula): “Fue elegida líder de Los Verdes en el ‘land’ de Brandemburgo”. De optar por el nombre alemán, conviene tener presente que el plural según las normas de esa lengua es “länder”.

7. La “reunificación alemana”, en minúscula

La denominación más precisa para el proceso que condujo al actual Estado es “reunificación alemana”, que resulta preferible a “unificación alemana”, pues esta última se refiere más propiamente al proceso de creación del Imperio alemán en el siglo XIX a partir de multitud de Estados dispersos. Al ser un nombre descriptivo, no necesita mayúsculas.

8. “Muro” o “muro de Berlín”

Tanto “Muro de Berlín” como “muro de Berlín” son grafías válidas. Cuando solo aparece el primer elemento como antonomasia, lo más apropiado es que vaya en mayúscula: “el Muro”.

9. Nombres de algunas ciudades y estados

Algunas ciudades tienen forma tradicional española, entre ellas “Berlín” (con tilde), “Múnich” (no “München”; se pronuncia /múnich/, no /miúnik/), “Núremberg” (no “Nürnberg”; lleva tilde y se pronuncia /núrenberg/, no /niúrenberg/), “Maguncia” (no “Mainz”), “Hamburgo” (no “Hamburg”), “Dresde” (no “Dresden”), “Colonia” (no “Köln”), “Fráncfort” (no “Frankfurt”). Otras, en cambio, se conservan en su forma original: “Stuttgart”, “Hannover”, “Düsseldorf”, “Darmstadt”.

También muchos estados tienen forma española, entre los cuales están “Baviera” (no “Bayern”), “Brandeburgo” o “Brandemburgo” (no “Brandenburg”), “Hesse” (no “Hessen”), “Renania-Palatinado” (no “Rheinland-Pfalz”), “Sarre” (no “Saarland”), “Sajonia” (no “Sachsen”) y “Turingia” (no “Thüringen”).

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE