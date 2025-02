Expresidentes recuerdan 9 años del referendo que negó la reelección de Morales en Bolivia

La Paz, 21 feb (EFE).- Expresidentes y líderes de oposición en Bolivia recordaron este viernes los nueve años del referendo constitucional que negó a Evo Morales (2006-2019) la posibilidad de volver a postularse en 2019, algo que el entonces mandatario hizo de todas formas con el aval del Tribunal Constitucional.

Los detractores del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) recuerdan el evento como el 21F, llevado a cabo el 21 de febrero de 2016.

El expresidente y líder de la fuerza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa (2003-2005), escribió en X que "el 21F representa el triunfo democrático del pueblo boliviano contra la tiranía y el abuso de un partido que quiso someter" las libertades de los bolivianos "a su ambición".

"Nos recuerda que la resistencia y la unidad son fundamentales para la construcción del país justo, libre y democrático", añadió Mesa.

"Evo: NO es NO, mana (no en quechua), janiwa (no en aimara), nunca más. Eres el pasado, adelante viene el cambio radical, y tú rendirás cuentas por tus crímenes", sostuvo en la misma red social el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

La expresidenta interina Jeanine Añez (2019-2020) señaló por su parte que el 21F "fue, es y será la fiesta nacional de la defensa de la democracia" y que el protagonista es "el heroico pueblo boliviano" que "celebra la gesta contra el poder político de Evo Morales y sus acólitos, que intentaron cambiar la Constitución para perpetuarse".

"En Referéndum #BoliviaDijoNo. Nueve años de unidad ciudadana que reclama #UnidadOpositora para echar con el voto a la Autocracia en las elecciones generales. El régimen se va porque se va", agregó Áñez, en alusión a los comicios nacionales anunciados para el 17 de agosto.

El gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, sostuvo que el referendo de 2016 fue "el inicio de la recuperación de la democracia en Bolivia, cuando el pueblo mediante el voto le dijo NO a Evo Morales en su afán de prorrogarse en el poder".

"Este primer paso fue un triunfo de la gente, triunfo que Evo y el masismo (la militancia del MAS) desconocieron e intentaron burlar postulándose a unas elecciones de forma inconstitucional, en las que luego hicieron fraude", indicó Camacho, en alusión a los fallidos comicios de 2019.

El político consideró que Morales "intenta nuevamente violar la Constitución, burlar la voluntad popular y evadir la ley" con su anunciada nueva candidatura para las próximas elecciones, por lo que remarcó la importancia de la "unidad" entre quienes defienden "a toda costa la democracia".

Para el empresario opositor Samuel Doria Medina, "el 21F es signo de una victoria democrática de la unidad de todas las fuerzas democráticas" y aseguró que siguen "caminando en esa misma senda".

"Por eso, eliminaremos la serpiente de la reelección, en todas sus formas, en su mismo nido constitucional. Evo Morales no volverá a ser presidente de este país", concluyó.

Pese a que la Constitución boliviana permite solo dos mandatos consecutivos y al referendo de 2016, Evo Morales pudo presentarse a las elecciones de 2019 con el aval del Tribunal Constitucional que en 2017 reconoció, a instancias del oficialismo boliviano, el derecho humano de los mandatarios a ser elegidos y del pueblo a elegirlos.

Morales ganó esos comicios en medio de denuncias de fraude que derivaron en una crisis política y social que acabó con la anulación de aquellas elecciones y su renuncia a la Presidencia, lo que para el oficialismo fue un "golpe de Estado" y ahora es investigado a instancias del partido gubernamental.

Áñez y Camacho están presos, investigados por la crisis de 2019, mientras que el Constitucional emitió un nuevo fallo que establece que la reelección en Bolivia es por "una única vez" de forma continua o discontinua, por lo que Morales no puede volver a postular porque ya gobernó el país por tres períodos seguidos. EFE