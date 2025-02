El Alianza de Panamá confirma la salida del técnico colombiano Alberto "Nino" Valencia

Ciudad de Panamá, 21 feb (EFE).- El Alianza F.C. de la Liga Panameña de Fútbol, confirmó este viernes la renuncia de su entrenador, el colombiano Alberto "Nino" Valencia, quien tras una serie de partidos sin lograr buenos resultados, decidió dar un paso al costado.

"El profesor Alberto "Nino" Valencia notificó públicamente a los medios de comunicación y seguidamente, a la gerencia del club, su renuncia al cargo de director técnico (...) el club acepta la decisión tomada por el dt Valencia, por sus motivaciones expresadas", indica el comunicado oficial emitido por el equipo aliancista.

Valencia, tras el partido contra Sporting, volvió a quejarse del arbitraje, culpándolo del mal momento que vive el equipo y dejó claro en su comparecencia ante los medios de comunicación: "yo voy a hablar con mi junta directiva, yo no participo en estos engaños".

"No me voy a prestar más para esto (...) por muchos dos años de contrato que me queden, no me voy a prestar para este abuso", expresó.

"El club quiere agradecerle por su entrega y su pasión en este periodo, que inició en diciembre de 2024, deseándoles éxitos en las gestiones que emprenda a futuro a nivel personal y profesional", resalta el comunicado del ALianza.

Valencia abandona el banquillo de Alianza tras cinco encuentros del Apertura 2025, dejando un récord de un triunfo, dos derrotas y dos empates.

Antes de su segunda etapa en el Alianza, donde ya estuvo en 2019, Valencia acumuló experiencia en varios equipos dentro del fútbol panameño, incluyendo al Atlético Chiriquí (2020-2022), Herrera F.C. (2022-2023) y Árabe Unido de Colón (2023-2024).

La directiva aliancista aún no ha revelado quién será el encargado de tomar las riendas del equipo, pero se espera que el anuncio se haga en breve para mantener la estabilidad y las aspiraciones del club en el torneo Apertura 2025 en Panamá. EFE